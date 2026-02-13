Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (dua dari kiri) meninjau pameran imersif “Kaabah – Rumah Kuno” (Ancient House). Pameran tersebut memaparkan video imersif mengenai sejarah Kaabah, daripada pembinaannya oleh Nabi Ibrahim hingga ke Masjidil Haram hari ini. Bersama beliau adalah (dari kiri) Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi; Yang di-Pertua Negeri Melaka merangkap Presiden Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), Tun Dr Mohd Ali Rustam; Presiden Jamiyah, Dr Mohd Hasbi Abu Bakar; dan Duta Singapura ke Kuwait (Bukan Pemastautin), Encik Zainul Abidin Rasheed. - Foto JAMIYAH