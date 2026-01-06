Encik George Yeo berkata langkah tindakan bersama sebelum ini berkemungkinan tidak dapat diulang dalam kegawatan akan datang. - Foto BT

George Yeo: Kegawatan ekonomi sedunia seterusnya dijangka besar daripada 2008

Penyusunan semula ekonomi sedunia tidak dapat dielakkan, dan apabila ia berlaku, kesannya dijangka lebih parah berbanding krisis kewangan 2008, katamantan Menteri Ehwal Luar Singapura, Encik George Yeo pada 6 Januari.

Beliau berkata, tempoh kecairan yang panjang serta peningkatan penggunaan hutang telah menjadikan sistem dunia terdedah kepada pelarasan yang lebih mendadak, katanya semasa satu perbincangan OCBC.

“Cepat atau lambat, ketidakseimbangan mesti berlaku, dan ia akan menjadi lebih besar daripada krisis kewangan sedunia,” katanya.

Encik Yeo berkata demikian semasa satu perbincangan bersama ketua ahli ekonomi OCBC, Cik Selena Ling, sempena Seminar Pelaburan Tahunan Klien Privet Premier bank itu yang diadakan di Hotel, The Ritz-Carlton, Millenia Singapore.

Dalam sesi tersebut, beliau berkata sekiranya satu lagi kemelesetan berlaku, langkah tindakan bersama seperti yang dilaksanakan sebelum ini berkemungkinan tidak dapat diulang, lapor The Business Times (BT).

Semasa krisis terdahulu, China melancarkan pakej rangsangan bernilai empat trilion yuan ($733 bilion) pada 2009 bagi membantu merangsang permintaan sedunia.

“Kali ini, jika berlaku kemelut, tiada lagi G20 yang benar-benar berfungsi. China tidak akan memperkenalkan belanjawan untuk menyelamatkan dunia. Ia akan menyelamatkan dirinya sendiri dan mungkin rakan-rakannya. Siapa yang akan mengekalkan permintaan sedunia?” katanya.

Menurut Encik Yeo, jangkaan terhadap penyusunan semula sedemikian turut membantu menjelaskan mengapa harga emas – yang lazimnya dianggap aset selamat ketika tempoh turun naik pasaran – terus meningkat, walaupun pasaran saham kelihatan berprestasi baik.

“Ini bukan perkara yang menyenangkan, tetapi kita perlu bersedia kerana apabila perubahan itu berlaku, segalanya boleh berubah dengan cepat,” tambahnya.

Encik Yeo turut berkongsi penilaiannya mengenai penyingkiran kepimpinan yang disokong Amerika Syarikat di Venezuela pada hujung minggu lalu, yang menyaksikan Presiden Encik Nicolas Maduro dan isterinya ditahan sebelum diterbangkan ke Amerika untuk dibicarakan atas tuduhan berkaitan dadah.

Beliau berkata beliau terkejut dengan ketiadaan reaksi daripada pihak tentera Venezuela terhadap operasi tersebut, walaupun pasukan khas Amerika Syarikat dilaporkan memasuki Caracas menggunakan helikopter terbang rendah.

Menurut Encik Yeo, tentera Venezuela memiliki sistem peluru berpandu pertahanan udara mudah alih yang boleh digunakan terhadap helikopter, namun ia tidak dikerahkan dan sebuah pangkalan tentera udara berhampiran juga tidak diserang.

“Jelas sekali, Amerika telah membuat pengaturan lebih awal dengan individu penting di Venezuela bagi melaksanakan operasinya,” katanya.