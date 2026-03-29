42 pelawat ditemui bawa vape, lebih 240 alat vape dirampas dalam 4 hari
ICA tingkat operasi di pusat pemeriksaan udara, darat dan laut S’pura dari 24 hingga 27 Mac
Mar 29, 2026 | 4:04 PM
Tong untuk membuang vape disediakan di Lapangan Terbang Changi. - Foto FACEBOOK ICA
Pihak berkuasa imigresen telah mengesan 42 pelawat yang membawa rokok elektronik atau vape dan merampas lebih 240 alat sedemikian dan komponen berkaitan di pusat pemeriksaan Singapura dalam tempoh empat hari minggu ini.
Dalam tempoh antara 24 Mac dengan 27 Mac, terdapat 42 kes pelawat yang ditemui membawa vape serta mereka yang membuang vape mereka secara rela, kata Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) dalam satu hantaran Facebook pada 29 Mac.
