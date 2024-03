Keluarga berpendapatan rendah yang mempunyai anak berkeperluan khas kerap menghadapi cabaran besar terutama semasa Ramadan, ketika menyediakan juadah berbuka puasa di samping kesukaran lain dan kekangan masa.

Kebanyakan mereka makan sekali sehari.

Gambaran keadaan mereka dikongsi pengasas My Inspiring Journey (MIJ) Hub Ltd dan Ashraf’s Cafe Ltd, Cik Faraliza Zainal.

Satu inisiatif, ‘The Takeout Campaign’, diusahakan untuk memberi kelegaan dan sokongan kepada golongan tersebut.

Inisiatif itu dianjurkan bersama oleh MIJ Hub – institusi pendidikan yang khusus untuk memupuk pelajar berkeperluan khas – dan Ashraf’s Cafe, kedai makanan dan minuman (F&B) yang menyediakan peluang pekerjaan untuk individu berkeperluan khas.

Ia membantu dalam mengurangkan tekanan yang dihadapi golongan tersebut dan membawa kebahagiaan kepada mereka, membolehkan mereka menikmati juadah berbuka puasa dengan mudah.

Berkongsi dengan Berita Harian (BH) mengenai kepentingan membantu golongan tersebut, Cik Faraliza, 53 tahun. menjelaskan:

“Terdapat pelbagai bantuan dan sokongan untuk golongan anak-anak yatim, pesakit barah, warga emas dan keluarga berpendapatan rendah. Namun, jarang sekali kita melihat inisiatif membantu keluarga berpendapatan rendah yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas.

“Lantaran itu, kami mahu membantu golongan ini dan memastikan mereka mendapat makanan berkhasiat dan secukupnya, terutama pada Ramadan.”

Menurut Cik Faraliza, makanan berkhasiat adalah keutamaan kerana bagi golongan itu, makanan yang kerap diambil setiap hari termasuk mi siap segera Maggi dan makanan beku.

Inisiatif itu bertujuan menyediakan sebanyak 1,400 juadah berbuka puasa untuk 36 keluarga.

Setakat ini, mereka telah mengumpul lebih $23,000 daripada $35,000 yang disasarkan.

Masjid Al-Falah turut memberi sumbangan sebanyak $5,000 dalam menyokong inisiatif itu.

Sejak penubuhannya pada Oktober 2020, ‘The Takeout Campaign’ telah mengumpul lebih $260,000 dan menyediakan sekitar 25,274 hidangan kepada keluarga yang memerlukan.

Sempena Ramadan, usaha sebegini membantu keluarga sedemikian berkumpul bersama orang tersayang dan menikmati hidangan lazat bersama-sama.

Para penerima bantuan akan menerima bungkusan makanan yang diagihkan oleh para sukarelawan dan kakitangan MIJ Hub dan Ashraf’s Cafe.

“Dengan adanya kededua sukarelawan dan kakitangan kami yang berkeperluan khas, kededuanya dapat mempelajari antara satu sama lain. Bagi para sukarelawan, mereka akan didedahkan kepada pengalaman golongan berkeperluan khas bekerja dan berinteraksi,” jelas Cik Faraliza.

Cara ini turut dapat meningkatkan kesedaran tentang keperluan khas dan memberi harapan kepada penerima bahawa anak-anak mereka yang senasib juga boleh berbakti semula kepada masyarakat, tambah beliau.

Pengagihan dilakukan sebanyak 12 hari dalam Ramadan – pada satu hari biasa dan pada hujung – setiap minggu bermula 14 Mac sehingga pada malam Aidilfitri.

Setiap keluarga akan menerima makanan yang hangat, berkualiti dan berkhasiat, minuman, pencuci mulut serta kurma.

Menu makanan merangkumi lauk harian seperti kari dan asam pedas, dan lauk raya pada malam Aidilfitri pula.

Mereka akan menerima bilangan bungkusan makanan berdasarkan saiz keluarga. Misalnya, keluarga yang mempunyai empat anggota akan diberi empat bungkus makanan.

“Saya berharap lebih ramai orang akan menyokong kempen ini kerana dengan lebih banyak dana yang dikumpulkan, kita boleh menambah bilangan keluarga yang dapat meraih bantuan dan sokongan daripada kempen ini,” kata Cik Faraliza.