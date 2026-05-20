Perbelanjaan Meta yang tinggi dalam kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pelabur, yang khuatir pelaburan besar syarikat itu mungkin tidak membuahkan hasil pada akhirnya. - Foto REUTERS

Kakitangan S’pura pertama dibuang kerja dalam pemotongan 8,000 jawatan sejagat Meta Syarikat ambil langkah penyusunan semula dengan alih tumpuan, labur besar-besaran dalam AI

SAN FRANCISCO: Meta Platforms sedang memaklumkan ribuan pekerja bahawa mereka akan diberhentikan sebagai sebahagian langkah penyusunan semula yang bertujuan meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos sambil melabur besar-besaran dalam kecerdasan buatan (AI).

Syarikat itu mula memberitahu pekerja di seluruh dunia pada 20 Mei, bermula dengan pekerja di Singapura yang merupakan hab Asia syarikat itu. Para pekerja menerima notis pada 4 pagi waktu tempatan.

Kakitangan yang berpangkalan di Eropah dan Amerika Syarikat dijangka menerima makluman tersebut pada awal zon masa masing-masing, menurut memo dalaman.

Mereka kemudian digalakkan bekerja dari rumah semasa syarikat itu memotong kira-kira 8,000 jawatan di peringkat sejagat.

Pusingan pemotongan terbaharu itu dijangka memberi kesan, terutamanya kepada pasukan kejuruteraan dan produk Meta, dengan kemungkinan pembuangan kerja tambahan berlaku kemudian pada 2026, menurut orang-orang yang mengetahui rancangan syarikat itu.

Pada18 Mei, Meta memberitahu kakitangannya, sekitar 7,000 pekerja turut dipindahkan ke pasukan baharu yang memberi tumpuan kepada inisiatif AI, termasuk produk dan ejen.

Syarikat itu, yang telah melabur lebih AS$100 bilion ($128.1 bilion), bagi perbelanjaan modal AI pada 2026, mempunyai hampir 80,000 pekerja pada akhir Mac, sebelum pemindahan tugas dan pembuangan kerja tersebut.

“Kita kini berada di peringkat di mana banyak pertubuhan boleh beroperasi dengan struktur yang lebih rata, dengan pasukan kecil yang boleh bergerak lebih cepat,” kata Ketua Sumber Manusia Meta, Cik Janelle Gale.

“Kami percaya ini akan menjadikan kita lebih berdaya penghasilan dan menjadikan kerja lebih memuaskan,” katanya lagi.

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Meta, Encik Mark Zuckerberg, telah menjadikan AI sebagai keutamaan syarikat, menumpukan semua sumber agar bersaing dengan pesaing seperti Google milik Alphabet dan OpenAI. Ini telah membawa kepada perubahan dalam tenaga kerja Meta dan cara ia beroperasi.

Syarikat itu telah melalui beberapa gelombang pembuangan kerja dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ketika Encik Zuckerberg mendesak peningkatan kecekapan.

Beliau juga menggalakkan jurutera menggunakan ejen AI agar membantu dengan tugas pengekodan dan tugas lain, menggariskan rancangan memantau peranti pekerja bagi meningkatkan teknologi dan meluangkan masa mengekod pembantu berkuasa AI, miliknya sendiri, demi mengendalikan sebahagian tugasan pengurusannya.

Perubahan tersebut telah meninggalkan pekerja Meta dalam keadaan kecewa dan bimbang.

Lebih 1,000 orang, dalam pada itu, telah menandatangani petisyen yang ditujukan kepada Encik Zuckerberg dan pemimpin syarikat itu, menuntut agar ia berhenti mengumpul data mereka daripada peranti dalam usaha melatih AI.

Yang lain pula telah menggunakan media sosial untuk berkongsi tentang bagaimana ancaman pembuangan kerja telah memberi kesan kepada kerja dan semangat mereka.