Kejadian kebakaran di atas World Legacy, sebuah kapal penumpang berdaftar di Liberia, berlaku kira-kira 4 pagi pada 20 Februari. - Foto FACEBOOK WORLD LEGACY BY WORLD CRUISES

Kesemua 224 penumpang selamat, dengan 185 daripada mereka warga S'pura

Seorang anak kapal dilaporkan maut selepas kebakaran melanda sebuah kapal persiaran yang sedang menuju ke Singapura pada awal pagi 20 Februari.

Daripada 224 penumpang, 185 ialah warga Singapura, menurut Penguasa Kelautan dan Pelabuhan Singapura (MPA) dalam kenyataan sekitar 8.40 pagi.

Bot peronda MPA, Polis Pengawal Pantai (PCG) dan Divisyen Marin Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) sedang menangani keadaan di kapal berkenaan, yang berlabuh di Raffles Reserved Anchorage, antara Pulau Senang dengan Pulau Semakau.

Kebakaran di atas World Legacy, sebuah kapal penumpang berdaftar di Liberia, berlaku kira-kira 4 pagi, menurut MPA.

Kebakaran itu berjaya dikawal tidak lama kemudian.

Kapal itu mempunyai 388 anak kapal dan kesemuanya bukan warga Singapura.

Seorang anak kapal disahkan maut.

Tiada kecederaan dilaporkan dalam kalangan anak kapal dan penumpang lain, tambah MPA.

Dragon Cruises, agensi pelancongan berpangkalan di Singapura yang mengurus pembangunan perniagaan tempatan bagi jenama World Cruises yang memasarkan World Legacy, berkata pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa.

“Keselamatan penumpang dan anak kapal adalah keutamaan kami,” kata jurucakapnya ketika menjawab pertanyaan The Straits Times, sambil menambah maklumat terkini akan diberikan apabila tersedia.

World Legacy mempunyai lebih 300 kabin.

Berbeza daripada kebanyakan kapal persiaran, World Legacy menawarkan fleksibiliti membolehkan penumpang memilih kunjungan singkat atas kapal untuk beberapa jam sahaja, atau menikmati pakej penginapan sehingga tiga hari dua malam.

Menurut jadual pelayaran Tahun Baru Cina yang dimuat naik di Facebook World Legacy by World Cruises, pelayaran pada 20 Februari dijadualkan tiba di Harbourfront pada 7 pagi sebelum berlepas pada 9 pagi.