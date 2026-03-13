Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kebakaran di hotel di Bencoolen; tiada kecederaan dilapor

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di lokasi kejadian. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di lokasi kejadian. - Foto ST

Orang ramai yang dipindahkan dari hotel ibis Singapore on Bencoolen duduk berhampiran Pusat Seni Stamford di Waterloo Street pada 13 Mac. - Foto ST

Orang ramai yang dipindahkan dari hotel ibis Singapore on Bencoolen duduk berhampiran Pusat Seni Stamford di Waterloo Street pada 13 Mac. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di lokasi kejadian. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di lokasi kejadian. - Foto ST

Orang ramai yang dipindahkan dari hotel ibis Singapore on Bencoolen duduk berhampiran Pusat Seni Stamford di Waterloo Street pada 13 Mac. - Foto ST

Orang ramai yang dipindahkan dari hotel ibis Singapore on Bencoolen duduk berhampiran Pusat Seni Stamford di Waterloo Street pada 13 Mac. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di lokasi kejadian. - Foto ST

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah kereta bomba dan dua ambulans di lokasi kejadian. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Kebakaran di hotel di Bencoolen; tiada kecederaan dilapor

Kebakaran di hotel di Bencoolen; tiada kecederaan dilapor

Kebakaran berlaku pada panel kawalan lif di hotel ibis Singapore on Bencoolen pada 13 Mac.

Tiada kecederaan dilaporkan, menurut Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF), yang dimaklumkan mengenai kebakaran di tingkat 16 hotel tersebut sekitar 9.55 pagi.

Punca kebakaran masih dalam siasatan, kata SCDF, sambil menambah bahawa api berjaya dipadamkan menggunakan alat pemadam api.

Apabila The Straits Times (ST) tiba di lokasi di Bencoolen Street sekitar 12 tengah hari, beberapa orang telah dipindahkan keluar dari premis dan duduk berhampiran Pusat Seni Stamford, yang terletak di belakang hotel tersebut.

Terdapat sekurang-kurangnya sebuah jentera bomba dan dua ambulans di lokasi.

Seorang tetamu hotel dari Philippines, Cik Janice Villamil, berkata penggera kebakaran berbunyi sekitar 9.30 pagi.

Para tetamu diminta berkumpul di lobi sebelum diiringi ke kawasan lapang di hadapan Kuil Kwan Im Thong Hood Cho di Waterloo Street untuk diperiksa sama ada mengalami kecederaan, kata naib presiden sebuah firma teknologi yang berada di Singapura untuk menghadiri persidangan.

Beliau kemudian diberitahu oleh seorang petugas pembersihan hotel bahawa kebakaran berpunca daripada lif di tingkat 16.

Panel lif kelihatan telah rosak akibat kebakaran, dengan jelaga menghitamkan beberapa bahagian dinding dan siling sekitar. - Foto ihsan JANICE VILLAMIL

Dalam gambar yang dikongsi oleh Cik Villamil kepada ST, panel lif kelihatan rosak akibat kebakaran.

Beberapa bahagian dinding dan siling di sekelilingnya menjadi hitam akibat debu daripada kebakaran itu.

Menurut platform pelancongan digital Agoda, hotel setinggi 16 tingkat itu mempunyai 534 bilik.