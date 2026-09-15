Seperti kanak-kanak lain, Dhulqar Thajudeen M M Aasif, lima tahun, juga gemarkan coklat dan kek.

Namun, si cilik itu, yang hanya ingin dikenali sebagai Dhulqar, faham kegemaran itu ada batasannya, di mana beberapa cebis coklat sudah memadai, manakala kek yang dipotong ketika sambutan hari jadi juga lebih kecil.

Ini kerana dia menghidap penyakit kencing manis jenis 1 sejak usianya dua tahun.

Dhulqar, lima tahun, yang menghidap kencing manis Jenis 1 sejak berusia dua tahun, kini dapat menjalani kehidupan seperti kanak-kanak lain dengan keadaannya sebahagian besarnya diuruskan di rumah oleh ibu bapanya dengan bimbingan pasukan penjagaan Hospital Universiti Nasional (NUH). Dia antara lebih 300,000 pesakit yang meraih manfaat daripada pendekatan penjagaan kesihatan berasaskan nilai NUHS sejak 2015.
Dhulqar, lima tahun, yang menghidap kencing manis Jenis 1 sejak berusia dua tahun, kini dapat menjalani kehidupan seperti kanak-kanak lain dengan keadaannya sebahagian besarnya diuruskan di rumah oleh ibu bapanya dengan bimbingan pasukan penjagaan Hospital Universiti Nasional (NUH). Dia antara lebih 300,000 pesakit yang meraih manfaat daripada pendekatan penjagaan kesihatan berasaskan nilai NUHS sejak 2015. - Foto ihsan ROSHAN SHABIHA

Kencing manis jenis 1 adalah sejenis penyakit autoimun, di mana sel-sel yang menghasilkan hormon insulin di organ pankreas dimusnahkan sistem imun tubuh.

Ini menyebabkan tiada hormon insulin langsung yang dihasilkan untuk membolehkan glukosa atau gula diserap ke dalam sel tubuh. Ini menyebabkan kadar gula di dalam darah meningkat sehingga ia mula keluar melalui air kencing, menyebabkan kencing manis.

Insulin ialah hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan bertindak sebagai ‘kunci’ untuk membolehkan glukosa atau gula memasuki sel-sel badan.

Dalam kencing manis jenis 2, tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin lalu menyebabkan glukosa atau gula sukar untuk memasuki sel-sel tubuh walaupun ada insulin.

Masalah tubuh yang kurang responsif terhadap tindakan insulin itu biasanya berkaitan dengan berat badan berlebihan atau obesiti, serta gaya hidup yang tidak sihat seperti kekurangan aktiviti fizikal dan tabiat makan yang kurang sihat.

Bagi Dhulqar, akibat kencing manis yang dialaminya dia perlu bergantung pada insulin sepanjang hayat.

Mujur, ibunya, Cik Roshan Shabiha, 30 tahun, berkata anak tunggalnya itu sudah terbiasa dengan batasan tersebut.

“Sejak kecil lagi, dia perlu mendapatkan suntikan insulin dan makan makanan sihat sebagai sebahagian daripada kehidupan sehariannya.

“Malah, apabila ada sambutan hari jadi dan kami memberinya kek yang dipotong lebih kecil, dia juga faham. Saya rasa dia sudah terbiasa dengan pemakanan yang diamalkannya sekarang,” katanya.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan), Cik Rahayu Mahzam (enam dari kiri) berkata pendekatan penjagaan kesihatan berasaskan nilai akan menjadi semakin penting sedang penduduk Singapura menua dan keperluan penjagaan kesihatan menjadi lebih rumit. Beliau berkata demikian semasa Majlis Simposium Usaha Penjagaan Sesuai dan Berasaskan Nilai (AVBC) di Auditorium Sistem Kesihatan Universiti Nasional (NUHS) pada 15 September.

Lebih 300,000 pesakit raih manfaat penjagaan kesihatan berasas nilai NUHS

Sep 15, 2026 | 6:25 PM
Tan Hui Ting mengaku bersalah pada 15 September atas satu tuduhan menjalankan tugas penyiasatan privet sulit tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pegawai pelesenan.

Bekas rakan kongsi agensi penyiasatan privet didenda $24,000 kerana awasi pegawai polis

Sep 15, 2026 | 4:45 PM
Noraniza Idris (kiri) membuat persembahan spontan di majlis perkahwinan Encik Ahmad Syafiq Moklas dan Rahila Rashun (paling kanan).

Persembahan Noraniza Idris, dikir barat meriahkan majlis Rahila Rashun

Sep 14, 2026 | 8:42 PM
masjid Yusof Ishak, senaman warga emas, penuaan aktif

Jemaah warga emas Masjid Yusof Ishak ‘angkat’ kerusi demi kekal cergas

Sep 15, 2026 | 4:06 PM
Arab Saudi, Houthi, serangan dron

Saudi beri amaran akan bertindak tegas selepas serangan Houthi

Sep 15, 2026 | 1:53 PM
Para penulis kertas kajian tersebut mendapati bahawa kadar kepadatan pembelian di kawasan berhampiran stesen MRT yang dirancang adalah lebih tinggi dalam kalangan penjawat awam berbanding kumpulan kawalan bukan penjawat awam.

PSD semak kertas kajian dakwa penjawat awam beli rumah dekat stesen MRT belum diumumkan

Sep 15, 2026 | 12:05 PM
Presiden Umno, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi ketika ditemui media selepas menyampaikan Ucapan Dasar Presiden dan merasmikan Perhimpunan Agung Umno 2026, di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur, pada 11 September.

Zahid desak Anwar segerakan Pilihan Raya Umum

Sep 11, 2026 | 7:27 PM
janitor, pensyarah, kisah inspirasi

Pensyarah ingat detik hempas pulas jadi pekerja pembersihan demi kejar impian

Sep 9, 2026 | 1:07 AM
Sebagai Pengurus Kanan Rantaian Bekalan dan Analisis Data serta pembimbing United Women Singapore (UWS), Cik Siti Mariam Ahmad, berkongsi bahawa sokongan tidak semestinya hadir dalam bentuk kata-kata, tetapi boleh ditunjukkan melalui tindakan yang membantu seseorang membina keyakinan.

Peranan kaum Adam dalam semai keyakinan anak perempuan ceburi Stem

Aug 31, 2026 | 5:30 AM
Habsah Koci Leleh, Taman Bukit Mewah, Johor Bahru, kuih tradisional, kuih koci

Habsah Koci Leleh di JB terima pesanan hingga 8,000 kuih koci sehari termasuk daripada orang S’pura

Aug 23, 2026 | 12:27 AM

Ini hasil amalan yang diterapkan keluarganya susulan bimbingan pasukan penjagaan di Hospital Universiti Nasional (NUH), yang membolehkan keadaan Dhulqar diuruskan dengan baik di rumah tanpa perlu dimasukkan ke hospital.

Dhulqar adalah antara lebih 300,000 pesakit yang telah meraih manfaat daripada pendekatan penjagaan kesihatan berasaskan nilai yang diperkenalkan Sistem Kesihatan Universiti Nasional (NUHS) pada 2015.

Dikenali sebagai Penjagaan Sesuai dan Berasaskan Nilai (AVBC), pendekatan itu memberi tumpuan kepada hasil dan pengalaman yang penting kepada pesakit, dengan memastikan mereka menerima penjagaan yang sesuai sambil mengurangkan rawatan yang tidak diperlukan.

NUHS menandakan sedekad perjalanan sejak 2015 itu di Simposium AVBC 2026 pada 15 September, dengan Menteri Negara (Kesihatan merangkap Pembangunan Digital dan Maklumat), Cik Rahayu Mahzam, sebagai tetamu terhormat.

Pendekatan itu membolehkan Dhulqar, yang tidak hadir semasa majlis itu disebabkan sekolah, meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga dan menjalani kehidupan seperti kanak-kanak lain.

Malah, sejak pertama kali disahkan penyakit itu pada 2024, Dhulqar hanya perlu dimasukkan ke hospital dua kali lagi, kata Cik Roshan, yang bertugas sebagai eksekutif pemasaran dan kemasukan pelajar di sekolah swasta.

“Ketika itu kami sangat takut kerana tidak pernah menjangkakan perkara seperti ini. Kami benar-benar bimbang tentang masa depannya.

“Namun, dengan bimbingan doktor, kami semakin terbiasa dan tahu bagaimana untuk mengurus serta mengawal keadaannya. Kini, kami lebih yakin tentang masa depannya,” kata bapanya, Encik Thajudeen Mohammed Mohideen Aasif, 29 tahun, ketika ditemui selepas majlis simposium itu.

Dengan bimbingan pasukan penjagaan NUH, pasangan itu secara beransur-ansur mempelajari cara memantau paras gula darah Dhulqar, memberikan insulin dan mengenal pasti keadaan yang memerlukan rawatan perubatan.

Laporan daripada alat pemantauan glukosa berterusan (CGM) Dhulqar boleh dihantar kepada pasukan penjagaan setiap bulan melalui e-mel.

Jika timbul sebarang kebimbangan pula, ibu bapanya juga boleh mendapatkan nasihat menerusi WhatsApp sebelum menentukan sama ada Dhulqar perlu dibawa ke hospital.

Konsultan Kanan NUH, Dr Yvonne Lim, berkata pendidikan ibu bapa menjadi antara aspek penting dalam membolehkan penjagaan sedemikian dilakukan dengan selamat di rumah.

“Ibu bapa sebenarnya orang yang paling sesuai untuk mengurus diabetes anak mereka. Jadi, kami mengajar mereka apa yang perlu dilakukan apabila anak jatuh sakit atau mengalami paras gula darah yang rendah,” kata beliau.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Lebih 300,000 pesakit raih manfaat penjagaan kesihatan berasas nilai NUHSSep 15, 2026 | 6:25 PM
Menopaus di tempat kerja: Buku panduan baharu bantu syarikat wujudkan budaya lebih menyokong Sep 15, 2026 | 4:27 PM
healthMOHdiabetes