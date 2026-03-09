Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Anggota Parlimen (AP) GRC Sembawang, Cik Mariam Jaafar (kiri), mengagihkan bubur kepada pengunjung Bazar Raya Utara @ Admiralty sempena acara pengagihan bubur kendalian kumpulan motosikal Kerengga on Wheels dan Persatuan Muhammadiyah pada 8 Mac. - Foto KERENGGA ON WHEELS

Anggota Parlimen (AP) GRC Sembawang, Cik Mariam Jaafar (kiri), mengagihkan bubur kepada pengunjung Bazar Raya Utara @ Admiralty sempena acara pengagihan bubur kendalian kumpulan motosikal Kerengga on Wheels dan Persatuan Muhammadiyah pada 8 Mac. - Foto KERENGGA ON WHEELS

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Anggota kumpulan motosikal Kerengga on Wheels dan Persatuan Muhammadiyah sama-sama menyingsing lengan di Bazar Raya Utara @ Admiralty pada 8 Mac untuk mengagihkan bubur kepada pengunjung bazar itu.

Turut hadir pada acara pengagihan itu ialah Anggota Parlimen (AP) GRC Sembawang, Cik Mariam Jaafar, dan Presiden Muhammadiyah, Ustaz Muhammad Azri Azman.