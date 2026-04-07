Lelaki didakwa tampar budak lelaki 4 tahun
Lelaki didakwa tampar budak lelaki 4 tahun
Mangsa ditampar di perhentian bas sekitar Woodlands
Apr 7, 2026 | 4:58 PM
Lelaki didakwa tampar budak lelaki 4 tahun
Dokumen mahkamah menyatakan Muhammad Firdhaus Mokhtar didakwa mengancam ingin mematahkan jari jemari budak itu pada 6 Mac. - Foto fail
Seorang lelaki yang dituduh menampar seorang budak lelaki berusia empat tahun di sebuah perhentian bas di Woodlands dan mengancam untuk mematahkan jari jemari budak itu telah didakwa di mahkamah pada 7 April.
Muhammad Firdhaus Mokhtar, 36 tahun, didakwa dengan tiga tuduhan bagi serangan, gangguan, dan menggunakan kekerasan jenayah ke atas orang lain.
