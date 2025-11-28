Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim berkongsi Masjid Al-Firdaus yang terletak di Choa Chu Kang akan ditutup bagi tujuan pembangunan semula, ketika ditemui pihak media pada 28 November. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Naib Pengerusi Masjid Al-Firdaus, Encik Rawi Ahmed berkongsi masjid itu komited untuk memastikan operasi “berjalan seperti biasa” sepanjang tempoh peralihan. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, berinteraksi dengan jemaah Masjid Al-Firdaus, setelah menunaikan solat Jumaat pada 28 November. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Masjid Al-Firdaus bakal ditutup bagi pembangunan semula, kekal beroperasi hingga awal 2030-an

Masjid Al-Firdaus, yang terletak di Choa Chu Kang, akan ditutup bagi tujuan pembangunan semula, kata Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim.

Sementara itu, masjid berkenaan akan terus beroperasi di premis sedia ada sehingga masjid baru di kawasan Tengah siap dibina pada awal 2030-an.

Demikian diumumkan Dr Faishal ketika ditemui pihak media setelah menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Firdaus, yang terletak di Jalan Ibadat, Choa Chu Kang, pada 28 November.

“Masjid ini telah beroperasi di bawah Lesen Pendudukan Sementara (TOL) dengan pemahaman bahawa masjid boleh kekal beroperasi sehingga agensi-agensi mempunyai perancangan kukuh kepada pembangunan di kawasan tersebut.

“Sudah sampai masanya untuk Masjid Al-Firdaus melabuhkan tirai bagi memberi laluan kepada pembangunan semula di daerah ini,” kongsi Dr Faishal.

Kerja reka bentuk bagi masjid yang bakal dibina di Forest Drive di Tengah itu akan bermula pada 2027.

Dijangka siap pada awal 2030-an, masjid itu akan mengekalkan nama Masjid Al-Firdaus, sebagai satu tanda penghormatan bagi memelihara legasi masjid tersebut, yang telah dibina pada 1962.

Di tapak sedia ada, ia dapat menampung seramai 1,000 jemaah yang kebanyakannya terdiri daripada kakitangan Akademi Home Team (HTA), pekerja asing yang menetap di dormitori berdekatan seperti Sungei Tengah Lodge dan penduduk Chua Chu Kang.

Menurut Majlis Ugama Islam Singapura (Muis), pembangunan bagi masjid di Tengah akan dipimpin oleh sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada pemegang taruh, termasuk wakil-wakil Lembaga Pengurusan Masjid (MMB) daripada Masjid Al-Khair, Masjid Al-Firdaus dan Masjid Ar-Raudhah.

Apabila siap, masjid baru itu dapat menawarkan ruang yang lebih besar serta kemudahan tambahan bagi jemaah di kawasan Tengah, Bukit Batok dan Choa Chu Kang, tambah Muis.

“Saya yakin bahawa jawatankuasa ini dapat menyumbang pengalaman dan kepakaran dalam setiap peringkat pembangunan agar masjid yang akan dibina kelak dapat memenuhi keperluan masyarakat setempat,” tambah Dr Faishal.

Selain itu, Anggota Parlimen (AP) GRC Chua Chu Kang, Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, juga berkongsi bagaimana Masjid Al-Firdaus telah menjadi nadi Choa Chu Kang selama 63 tahun, yang menghidupkan suasana kampung serta semangat kekitaan.

“Walaupun kita pasti akan merindui suasana kampung di sini, saya yakin semangat komuniti akan terus subur di lokasi baru dan diperkukuh melalui kerjasama erat M Kuasa Tiga (M3) di Choa Chu Kang (CCK).

“Semoga perpindahan ini dipermudahkan dan membawa keberkatan buat seluruh jemaah,” katanya dalam satu hantaran di Facebook pada 28 November.

Dalam pada itu, Naib Pengerusi Masjid Al-Firdaus, Encik Rawi Ahmed, berkata sepanjang tempoh peralihan ini, beliau komited untuk memastikan operasi “berjalan seperti biasa”, dan setiap kunjungan ke masjid kekal selesa dan bermakna.

Berkongsi lebih lanjut, Encik Rawi berkata bahawa Masjid Al-Firdaus telah menjalani beberapa usaha untuk menaik taraf kemudahan sedia ada seperti dengan menggantikan bumbung masjid dan meningkatkan kualiti sistem bunyi.

“Kami menggesa masyarakat untuk terus menyokong inisiatif kutipan dana agar perkhidmatan kepada masyarakat dapat diteruskan...

“Menyokong masjid juga bermakna kita ingin membina sebuah masyarakat yang kaya dengan nilai kekeluargaan dan persahabatan,” ujar Encik Rawi.