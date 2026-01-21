Kurang gerai di Bazar Kampong Gelam, namun dijangka kekal meriah dengan pelbagai aktiviti

Persiapan Bazar Kampong Gelam sempena Ramadan akan datang ini sedang dijalankan, dengan kerangka khemah dilihat di Sultan Gate Park pada 21 Januari. Bazar Kampong Gelam akan dilancarkan secara rasmi pada 13 Februari, diadakan selama 35 hari iaitu dari 9 Februari hingga 15 Mac – lima hari sebelum Hari Raya Aidilfitri pada 21 Mac. - Foto BH oleh KHALID BABA

Kurang gerai di Bazar Kampong Gelam, namun dijangka kekal meriah dengan pelbagai aktiviti

Edisi 2026 bazar Ramadan di Kampong Gelam akan menampilkan jumlah gerai lebih rendah berbanding 2025, namun akan terdapat pelbagai kegiatan untuk menyemarakkan suasana di kawasan warisan itu bagi pengunjung, umum pengerusi One Kampong Gelam (OKG), Encik Zaki Ma’arof, yang juga penganjur bazar tersebut.

Ditemui Berita Harian (BH) pada 21 Januari, Encik Zaki berkata kawasan gerai bazar dan kegiatan akan tertumpu di sekitar kawasan Sultan Gate Park, Muscat Street dan Kandahar Street pada kali ini.

Ini bermakna kawasan bazar kali ini lebih kecil dan tidak merangkumi Baghdad Street dan juga tempat meletak kereta berhampiran dengannya, yang biasanya ditutup bagi memberi laluan kepada bazar itu setiap tahun.

Bazar Kampong Gelam itu akan menampilkan 103 gerai makanan dan minuman serta runcit pada 2026, berbanding sekitar 120 gerai pada tahun sebelumnya.

Ia akan dilancarkan secara rasmi pada 13 Februari, diadakan selama 35 hari iaitu dari 9 Februari hingga 15 Mac – lima hari sebelum Hari Raya Aidilfitri pada 21 Mac.

Encik Zaki menjelaskan bahawa keputusan untuk meniadakan penutupan jalan raya di Baghdad Street dan tempat meletak kereta yang berhampiran itu adalah atas sebab kos, dan juga untuk memastikan lebih banyak tempat meletak kenderaan buat pengunjung.

“Kos bagi menutup jalan raya dan mengerahkan pengawas trafik selama 35 hari boleh menelan belanja hingga 40 peratus daripada bajet kami (dalam menganjurkan bazar ini). Ia agak mahal, dan oleh itu tiada penutupan Baghdad Street kali ini.

“Di samping itu, kami juga dapat maklum balas bahawa tidak cukup tempat meletak kereta di kawasan ini. Dengan itu, kami juga tidak akan menggunakan tempat meletak kereta yang berdekatan dengan Baghdad Street.”

“Namun begitu, Bazar Kampong Gelam akan tetap meriah dan kami akan menganjurkan pelbagai kegiatan untuk pengunjung yang datang ke bazar semasa Ramadan ini,” katanya.

Pengunjung boleh mendapatkan pelbagai makanan dan minuman di bazar itu, termasuk di gerai House of Lemang, Picanhas, Satay Ummi, Smashed Burger, dan Cahaya Timur Briyani House.

Encik Zaki berkongsi bahawa kegiatan akan dimulakan sebelum Ramadan, dengan satu acara berjalan pada waktu malam dengan pelita di sekitar kawasan Kampong Gelam akan diadakan pada 30 Januari.

Sekitar 150 belia dan anggota masyarakat akan terlibat dalam acara itu bagi menyambut kedatangan Ramadan selain menyebarkan mesej tentang bahaya vape.

Bazar kali ini juga akan mengadakan kegiatan setiap hari, berbanding pada hujung minggu sahaja, seperti pertandingan hafalan Al-Quran, persembahan nasyid, sesi mikrofon terbuka bagi kanak-kanak memberi ucapan pendek selama dua minit untuk berkongsi tentang erti Ramadan.

Selain itu, akan terdapat persembahan hiburan dengan penampilan artis tempatan dan juga dari Malaysia dan Indonesia, termasuk Alyph, Tenxi dan Nadhif Basalamah.

Acara utama, iaitu majlis berbuka puasa beramai-ramai, pula akan diadakan pada 28 Februari.

Pihak penganjur juga akan bekerjasama dengan sekumpulan sukarelawan untuk menyediakan khidmat penjagaan, dengan ibu bapa boleh meletakkan anak mereka di Serambi Kampong Gelam, 45 Sultan Gate, sementara mereka melakukan ibadah solat tarawih di Masjid Sultan yang berdekatan.

Sukarelawan akan mengadakan kegiatan seperti kraf tangan dan sesi bercerita untuk mengisi masa kanak-kanak itu sementara menanti ibu bapa mereka selesai beribadah.

“Kami akan bekerjasama dengan peniaga di sekitar kawasan ini untuk memeriahkan suasana di Kampong Gelam sempena Ramadan ini dan menyediakan pelbagai kegiatan untuk pengunjung yang datang,” kata Encik Zaki.

Berita Harian (BH) sebelum ini melaporkan bahawa sambutan menyewa gerai amat menggalakkan di Kampong Gelam, dengan lebih 90 peratus gerai telah ditempah.