Menteri Negara (Pertahanan), Encik Desmond Choo, semasa berucap pada acara pelantikan pakar ketenteraan kanan pada 21 Januari. - Foto BH oleh GAVIN FOO

Seramai 850 Anggota Kerahan Perkhidmatan (NSmen) telah memanfaatkan Skim Pengerahan Kepakaran Dipertingkat (Enhanced Expertise Deployment Scheme), yang dilancarkan pada 2022 yang bertujuan menempatkan pekerja yang mempunyai kepakaran awam khusus dalam peranan ketenteraan yang relevan.

Ini termasuk lebih 220 NSmen pada 2025 yang ditempatkan semula ke bidang seperti undang-undang, siber, dan komunikasi strategik, kata Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 21 Januari.

“Mindef telah mempertingkat usaha jangkauannya untuk meningkatkan kesedaran mengenai skim itu dalam kalangan NSmen,” kata kementerian itu, memberi respons kepada akhbar The Straits Times.

Menurut Mindef lagi, 10 taklimat telah disampaikan semasa latihan dalam kem (ICT) pada 2025, kepada lebih 3,500 NSmen.

“Mindef akan terus membina usaha ini dan meneroka titik sentuhan tambahan semasa ICT untuk mengukuhkan lagi kesedaran mengenai skim itu dalam kalangan NSmen,” jelasnya.

NSmen yang dikerahkan semula adalah antara 234 anggota yang dilantik sebagai pakar tentera kanan pada satu upacara yang diadakan di Institut Ketenteraan Safti pada 21 Jan. Mereka terdiri daripada 25 askar dari tentera darat, 28 askar angkatan laut, 31 askar angkatan udara, 144 askar Perkhidmatan DIgital dan Risikan serta enam dari perkhidmatan bersama.