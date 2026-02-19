Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan) dan AP GRC Jurong East-Bukit Batok, Cik Rahayu Mahzam, semasa melakukan lawatan ke Masjid Darussalam sempena malam pertama solat terawih pada 18 Februari. - Foto FACEBOOK/ RAHAYU MAHZAM

Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan) dan AP GRC Jurong East-Bukit Batok, Cik Rahayu Mahzam, semasa melakukan lawatan ke Masjid Darussalam sempena malam pertama solat terawih pada 18 Februari. - Foto FACEBOOK/ RAHAYU MAHZAM

Bulan Ramadan sentiasa membawa makna yang mendalam buat umat islam sedunia, dan bagi Menteri Negara (Penerangan dan Pembangunan Digital merangkap Kesihatan) serta Anggota Parlimen GRC Jurong East-Bukit Batok, Cik Rahayu Mahzam, ia menggamit kembali kenangan manis zaman kanak-kanaknya.

Dalam satu catatan Facebook selepas menyempurnakan solat terawih pertama pada 18 Februari, beliau berkongsi memori indah seperti pergi ke masjid bersama keluarga dan menghargai kenangan tradisi bertukar-tukar hidangan dengan jiran tetangga, tanpa mengira kaum atau agama.

Semangat Ramadan beliau diperkukuhkan lagi setelah bertemu dengan kakitangan dan sukarelawan yang gigih dan berbakti di Masjid Darussalam di Clementi. Mereka tekun menyambut kehadiran para jemaah bagi menunaikan solat tarawih malam pertama.