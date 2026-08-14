Tiga karya sastera baharu selami sejarah, warisan S’pura dilancarkan

Karya sastera tempatan disifatkan sebagai wadah terbaik bagi generasi muda mengenali akar budaya serta warisan Singapura, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (baris pertama, dua dari kanan) semasa majlis pelancaran sastera tempatan pada 14 Ogos. - Foto MLLPC

Karya sastera tempatan disifatkan sebagai wadah terbaik bagi generasi muda mengenali akar budaya serta warisan Singapura, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi (baris pertama, dua dari kanan) semasa majlis pelancaran sastera tempatan pada 14 Ogos. - Foto MLLPC

Tiga karya sastera baharu selami sejarah, warisan S’pura dilancarkan

Tiga karya sastera baharu selami sejarah, warisan S’pura dilancarkan

Tiga karya sastera baharu oleh penulis tempatan telah dilancarkan pada 14 Ogos dalam usaha menyemai minat terhadap bahasa Melayu sambil menggalakkan golongan muda mendekati karya sastera tempatan.

Ia terdiri daripada novel remaja ‘JLN404’ hasil karya Encik Farihan Bahron serta dua antologi cerpen, ‘Jangan Ikut Hantu’ oleh Encik Djohan Abdul Rahman dan ‘Tanah Air’ oleh Dr Noridah Kamari.

Ketiga-tiga penerbitan itu ditauliahkan Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC).

Berucap di majlis pelancaran di The Pod, Lembaga Perpustakaan Negara (NLB), Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi, berkata pada 14 Ogos bahawa karya sastera bukan sekadar memperkayakan penguasaan bahasa, malah boleh menjadi wadah bagi generasi muda mengenali sejarah, budaya dan warisan mereka.

“Dalam masyarakat majmuk seperti Singapura, bahasa ibunda bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa ialah wadah yang membawa memori, sejarah, nilai dan pandangan hidup sesuatu masyarakat.

“Melalui karya sastera, generasi muda bukan sahaja sekadar memperkayakan kosa kata dan penggunaan bahasa, malah ia peluang mereka mengenali akar budaya dan warisan,” kata Dr Syed Harun, yang juga Pengerusi MLLPC.

Genre seperti fantasi, misteri dan seram khususnya menarik minat remaja, tambah Dr Syed Harun.

Justeru, ujar Dr Syed Harun, antologi dan novel yang dilancarkan pada 14 Ogos mengambil peluang tersebut, sambil menyelitkan nilai murni yang membimbing para remaja membuat pilihan yang baik dalam cabaran kehidupan.

Misalnya, ‘Tanah Air’ menghimpunkan 20 cerpen spekulatif yang menghubungkan manusia moden dengan masa lalu Singapura, dengan sejarah, mercu tanda dan ikon budaya negara dibayangkan semula menerusi unsur fantasi, pengembaraan masa dan realisme magis.

Penulis dan pensyarah sambilan di Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura (SUSS) dan Institut Pendidikan Nasional (NIE), Dr Noridah, berharap novel tersebut dapat memberi penghargaan yang lebih tinggi terhadap sejarah Singapura.

Malah, demi memastikan naskhah fiksyen beliau dapat menambat hati golongan belia yang menjadi sasaran utama, penulis mapan itu akur beliau harus terlebih dahulu ‘merentas masa’ untuk memahami realiti kehidupan generasi muda hari ini.

Ini dipaparkan menerusi watak kontemporari yang sengaja dipertemukan dengan tokoh serta watak zaman lampau melalui elemen realisme magis, kata beliau.

Langkah tersebut, menurut Dr Noridah, memerlukan usaha terancang untuk mendekati kecenderungan, landskap pemikiran, serta cara hidup remaja moden yang jauh berbeza daripada zamannya dahulu.

“Antara kesukaran utama adalah menyelami semula dunia remaja yang telah lama saya tinggalkan. Selain faktor perbezaan teknologi, saya juga perlu memahami kecenderungan, cara berfikir, dan perwatakan mereka yang unik.

“Bila kita lihat Kota Singapura ini, ia bukan saja sebuah bandar yang mana kita dilahirkan dan kemudian kita membina hidup kita, tetapi sejarahnya itu bersimpang-siur dan panjang. Saya berharap mereka dapat mempunyai penghargaan yang lebih tinggi, yang lebih menebal terhadap sejarah Singapura,” ujar Dr Noridah, 46 tahun.

Begitu juga dengan penekanan yang ingin disampaikan oleh Encik Djohan, melalui ‘Jangan Ikut Hantu’, sebuah karya yang merakam semula jenis-jenis permainan yang pernah membentuk zaman kanak-kanak generasi terdahulu.

Beliau, yang juga merupakan guru Bahasa Melayu sekolah menengah, berkata: “Hasil karya ini diharapkan mampu mengasah daya kreativiti mereka, sekali gus merangsang perkembangan kognitif untuk mencetuskan idea-idea permainan yang baharu pada masa hadapan.”

Sementara itu, ‘JLN404’ mengisahkan dua watak, Sofia dan Iskandar, yang membongkar warisan yang kian menghilang demi mempertahankan memori Singapura.

Pada majlis sama, Dr Syed Harun mengumumkan undangan bagi penerbitan buku baharu pusingan ketiga, yang bertujuan menggalakkan penghasilan lebih banyak kandungan bahasa Melayu untuk kanak-kanak dan remaja.

Inisiatif yang sama sebelum ini dilakukan pada 2023 dan 2025.

Ia terbuka kepada penulis, pendidik, penggiat sastera serta mereka yang mempunyai idea karya kreatif dalam bahasa Melayu. Cadangan boleh dikemukakan sehingga 16 November.

Dr Syed Harun berharap usaha tersebut dapat memastikan bahasa Melayu terus berkembang sebagai “bahasa ilmu, bahasa budaya dan bahasa kehidupan seharian” yang dekat dengan generasi muda Singapura.

“Sesebuah tradisi sastera hanya akan terus berkembang apabila muncul suara-suara baharu yang berani berkongsi cerita, pengalaman dan imaginasi mereka.