Mayat ditemui di Pulau Asam, Karimun, dipercayai mangsa hilang di perairan S’pura
Mar 31, 2026 | 2:50 PM
Mayat lelaki telah ditemui terapung di sebuah pulau Indonesia, yang terletak sekitar dua jam dari Singapura, pada 30 Mac. - Foto tangkap layar GOOGLE MAPS
Mayat seorang lelaki, yang dipercayai ada kaitan dengan kes individu yang dilaporkan hilang di perairan Singapura pada 27 Mac. telah ditemui terapung di perairan Pulau Asam, wilayah Karimun, Indonesia, pada 30 Mac.
Lokasi itu terletak kira-kira dua jam dari Singapura melalui perjalanan feri.
Operasi cari mangsa kapal tembung diteruskan, masjid panjatkan doaMar 30, 2026 | 6:02 PM
Seorang individu hilang selepas bot, kapal langgar di Kepulauan SelatanMar 27, 2026 | 6:19 PM