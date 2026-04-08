MSF sedia sesuaikan bantuan ComCare demi bantu keluarga gaji rendah hadapi tekanan ekon
Apr 8, 2026 | 5:54 PM
Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim - Foto MDDI
Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) sedang memantau kesan situasi ekonomi semasa terhadap keluarga berpendapatan rendah, dan bersedia membuat penyesuaian kepada Skim ComCare jika perlu, kata Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim.
MSF menyemak had pendapatan per kapita isi rumah ComCare secara kerap, manakala kadar bantuan juga diselaraskan demi memastikan sokongan mencukupi, tambah beliau.
Laporan berkaitan
Sokongan, tekad ubah nasib bantu keluarga bangkit Apr 5, 2026 | 5:30 AM
Zhulkarnain: SSO tidak pandang ringan kes henti bantuan kewanganFeb 4, 2026 | 4:57 PM