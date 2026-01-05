Pelajar tahun tiga Politeknik Ngee Ann (NP), Cik Sofea Carmila Rohaizat, mengatasi rasa ragu-ragu menggunakan kecerdasan buatan generatif (Gen AI) selepas digalakkan menggunakan teknologi itu sebagai sebahagian daripada tugasan sekolah. - Foto NGEE ANN POLYTECHNIC

Semua pelajar Politeknik Ngee Ann (NP) akan mula mempelajari penggunaan kecerdasan buatan generatif, (Gen AI) pada Januari ini.

Langkah ini bertujuan menyediakan mereka menghadapi dunia pekerjaan yang semakin rancak menggunakan teknologi tersebut dalam tugasan harian.

Gen AI tidak akan diajar sebagai satu mata pelajaran berasingan, sebaliknya disepadukan ke dalam kurikulum sedia ada.

Semua pelajar, tidak kira kursus pengajian, akan menggunakan teknologi ini sekurang-kurangnya dalam satu modul setiap tahun, melalui pendekatan berstruktur.

Pendekatan ini dinamakan PAIR, singkatan kepada problem (masalah), AI, interaction (interaksi) dan reflection (refleksi) – yang dibangunkan oleh pakar Gen AI di King’s College London, Profesor Oguz Acar.lapor The Straits Times (ST).

Kerangka PAIR memandu pelajar melalui empat langkah: mentakrif masalah dengan jelas, memilih alat AI yang sesuai, menguji alat itu melalui penggunaan, dan merenung bagaimana teknologi itu mempengaruhi cara mereka berfikir serta membuat keputusan.

NP menyatakan kerangka ini diterapkan dengan tujuan memastikan AI kekal sebagai penyokong pertimbangan, kreativiti dan penyelesaian masalah manusia, bukan pengganti.

Pelajar juga akan dididik untuk mempertimbangkan penggunaan AI secara beretika, termasuk memastikan ketepatan dan memahami hadnya.

NP berharap dapat melahirkan graduan yang yakin menggunakan teknologi baru, namun tetap mampu membuat keputusan secara berdikari dalam persekitaran kerja yang sentiasa berubah.

Politeknik tempatan lain turut telah memperkenalkan AI ke dalam kurikulum. Contohnya, Politeknik Nanyang (NYP) telah menyepadukan latihan asas Gen AI ke dalam semua program diploma sejak Oktober 2025.

Menurut pengetua dan Ketua Eksekutif NP, Encik Lim Kok Kiang, politeknik itu telah membina keupayaan AI sejak 2022, bermula dengan pusat Gen AI dan menawarkan aliran khusus AI dalam kursus teknologi maklumat (IT).

“AI berkembang dengan sangat pantas, dan kurikulum kami mesti berkembang selari dengannya,” kata Encik Lim. Beliau menekankan bahawa penguasaan AI adalah penting, tetapi sama pentingnya bagi pelajar untuk belajar merangka masalah dengan baik, berfikir secara kritis, dan menggunakan AI secara bertanggungjawab.

Cik Sofea Carmila Rohaizat, 19 tahun, pelajar tahun tiga NP, pada awalnya ragu-ragu menggunakan alat Gen AI, bimbang ia akan menjejaskan keputusannya atau menyebabkan salah laku akademik.

Pandangannya berubah pada tahun kedua pengajiannya dalam diploma pengurusan pelancongan dan resort, apabila digalakkan menggunakan AI sebagai sebahagian tugasan.

Ketika menjalani latihan amali di Sentosa Development Corp pada 2025, Cik Sofea turut menggunakan alat AI seperti ChatGPT dan Gemini untuk memperhalusi idea acara dan kandungan media sosial.

“Walaupun penggunaan AI banyak membantu, kita perlu sedar batasnya. Akhirnya, kita mahu rasa puas kerana telah berusaha untuk meraih diploma ini.

“Gen AI ada had, tetapi sebagai manusia, potensi kita jauh lebih besar,” katanya.