Pencipta ChatGPT, OpenAI, telah memperuntukkan lebih $300 juta bagi membangun sektor kecerdasan buatan (AI) gunaan di Singapura, yang memberi tumpuan kepada penerapan AI dalam aliran kerja harian bagi meningkatkan daya penghasilan.

Teras utama pelan itu adalah pembukaan Makmal AI Gunaan OpenAI Singapura, yang pertama di luar Amerika Syarikat.

