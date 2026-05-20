OpenAI peruntuk $300j perkasa kemahiran AI badan, firma S’pura
Pelaburan besar bakal wujudkan lebih 200 jawatan jurutera dalam usaha perkukuh sektor awam, kesihatan dan kewangan
May 20, 2026 | 7:57 PM
Majlis pemeteraian Memorandum Persefahaman (MOU) di hotel Capella Singapore pada 20 Mei, antara Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) dengan OpenAI dihadiri (dari kiri) Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital, Cik Josephine Teo; Setiausaha Tetap MDDI (Pembangunan Digital dan Maklumat), Encik Chng Kai Fong; Ketua Pegawai Hasil OpenAI, Cik Denise Dresser; dan Ketua Dasar Awam OpenAI Asia Tenggara, Cik Sandy Kunvatanagarn. - Foto ST
Pencipta ChatGPT, OpenAI, telah memperuntukkan lebih $300 juta bagi membangun sektor kecerdasan buatan (AI) gunaan di Singapura, yang memberi tumpuan kepada penerapan AI dalam aliran kerja harian bagi meningkatkan daya penghasilan.
Teras utama pelan itu adalah pembukaan Makmal AI Gunaan OpenAI Singapura, yang pertama di luar Amerika Syarikat.
