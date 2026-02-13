Pekerja harus “berkawan” dengan AI, manfaat kelebihan ekonomi negara

Zamil Penyelidik Kanan di Institut Pengajian Dasar (IPS), Dr Faizal Yahya (kanan) dan juga Naib Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Abdul Samad Abdul Wahab mengulas tentang Belanjawan 2026 di podcast BHerbual pada 13 Februari. - Foto BH oleh KHALID BABA

Pengamat: Belanjawan 2026 langkah tepat, pastikan rakyat kekal relevan dalam ekonomi global yang semakin mencabar.

Strategi pemerintah dalam Belanjawan 2026 untuk melabur besar dalam kecerdasan buatan (AI) dan memperkukuh kemahiran pekerja dilihat sebagai “langkah tepat” bagi memastikan rakyat Singapura kekal relevan dalam ekonomi global yang semakin mencabar.

Malah, sedang pemerintah melabur untuk mempertingkat prasarana dan ekonomi negara, ia turut komited melatih dan meningkatkan kemahiran pekerja tempatan agar mereka dapat merebut peluang baru yang bakal tercipta.

Demikian pandangan Zamil Penyelidik Kanan di Institut Pengajian Dasar (IPS), Dr Faizal Yahya, dan Naib Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Abdul Samad Abdul Wahab di podcast BHerbual pada 13 Februari.

Berkongsi pandangan optimis mengenai hala tuju pemerintah susulan pengumuman Belanjawan 2026, mereka menegaskan kunci kejayaan masa depan terletak pada kesediaan pekerja untuk keluar dari zon selesa dan mendakap teknologi sebagai “rakan setugas”.

Semasa membentangkan Belanjawan 2026 di Parlimen pada 12 Februari, Perdana Menteri, Encik Lawrence Wong mengumumkan komitmen pemerintah untuk menjadikan kecerdasan buatan (AI) sebagai kelebihan strategik Singapura.

Beliau memberi jaminan bahawa pemerintah akan sentiasa menyokong pekerja menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, memastikan supaya tiada siapa yang ketinggalan.

Pekerja juga akan dibantu untuk menguasai AI, sekali gus meningkatkan daya pengeluaran dan beralih kepada pekerjaan yang bernilai tinggi.

Misalnya, Encik Wong berkata rakyat Singapura yang mengikuti kursus latihan AI terpilih akan mendapat akses percuma selama enam bulan kepada model AI premium untuk tujuan praktikal dan eksperimen.

Mengulas pengumuman ini, Encik Abdul Samad menyifatkannya sebagai “peluang keemasan” yang tidak boleh dilepaskan oleh pekerja, terutama golongan karyawan, pengurus, dan eksekutif (PME) yang sering dibelenggu kebimbangan akan penggantian jawatan akibat automasi.

“Kita harus mendekati AI, berkawan dengan AI, dan bekerja bersama AI. Siapa yang lebih cepat untuk bekerja dengan AI, saya rasa kita akan lebih ke hadapan dan meraih manfaat,” kata Encik Abdul Samad.

Beliau menambah bahawa kekuatan Singapura terletak pada rakyatnya yang mempunyai keupayaan luar biasa, memandangkan negara ini tidak mempunyai sumber asli.

Dr Faizal pula menekankan bahawa revolusi AI akan memberi impak berbeza antara pekerja berkemahiran rendah dengan tinggi.

Jika tidak ditangani, katanya, jurang ini akan melebar. Oleh itu, beliau menggesa pekerja agar tidak gentar untuk meneroka AI.

“AI adalah musuh dan kawan. Bagaimana anda menjadikannya kawan, rakan anda, anda perlu berinteraksi dengan AI terlebih dahulu,” kata Dr Faizal.

Beliau turut memberi contoh bagaimana AI melengkapi kepakaran manusia dalam bidang perubatan dan perakaunan, dan bukannya mengambil alih peranan mereka.

Bagi seorang jururadiografi, beliau berkata sensor AI mungkin lebih baik daripada penglihatan manusia, namun seorang doktor atau pakar masih diperlukan untuk membuat diagnosis dan analisis akhir.

Dalam perakaunan, AI boleh mengendalikan tugasan pembukuan rutin, membolehkan akauntan beralih kepada kerja perundingan dan analisis risiko yang lebih rumit, tambahnya.

Encik Abdul Samad dan Dr Faizal juga menyambut baik penggabungan SkillsFuture Singapura (SSG) dan Agensi Tenaga Kerja Singapura (WSG) untuk menjadi satu lembaga berkanun baru.

Penggabungan dua badan itu diumumkan oleh Encik Wong semasa ucapan Belanjawan 2026. Langkah ini bertujuan menyelaras sokongan bagi pekerjaan dan kemahiran.

Encik Wong menjelaskan bahawa kedua-dua badan itu akan disatukan menjadi agensi di bawah penyeliaan bersama Kementerian Pendidikan (MOE) dan Kementerian Tenaga Manusia (MOM).

Agensi baru ini, kata Encik Wong, akan menjadi pusat sehenti bagi latihan kemahiran, bimbingan kerjaya, dan perkhidmatan padanan pekerjaan untuk pekerja dan majikan.

Menyifatkan langkah tersebut sebagai “merujuk semula” setelah dipisahkan sebelum ini, Encik Abdul Samad dan Dr Faizal berharap badan berkanun baru itu akan memastikan latihan yang diambil oleh pekerja benar-benar diterjemahkan kepada penempatan pekerjaan yang padan dengan kemahiran mereka.

Menurut Dr Faizal, penggabungan ini membolehkan pemerintah melihat “kitaran hayat” kerjaya seseorang secara menyeluruh — dari alam persekolahan sehingga persaraan.

Beliau menekankan bahawa laluan kerjaya kini bukan lagi “garis lurus”, sebaliknya menuntut pekerja untuk “berpusing U”, kembali menimba ilmu mengikut keperluan industri yang sentiasa berubah.

“Dengan lembaga berkanun ini di bawah MOE dan MOM, saya fikir ini seperti satu perjalanan atau pengembaraan untuk seorang murid atau pekerja.