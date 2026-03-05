Pelajar S’pura di Timur Tengah kekal tenang di tengah konflik, pengajian tak terjejas

Pelajar Singapura di Timur Tengah meluahkan kebimbangan mereka dalam sesi libat urus secara dalam talian bersama Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (baris ketiga, tiga dari kiri) pada 4 Mac. Pelajar Universiti Kuwait, Encik Jabir Mohd Kamal (baris ketiga, paling kanan) turut serta. - Foto Facebook/ ASSOC PROF MUHAMMAD FAISHAL IBRAHIM

Pelajar S’pura di Timur Tengah kekal tenang di tengah konflik, pengajian tak terjejas

Walaupun laporan mengenai pemintasan dron di ruang udara Teluk telah tersebar sejak empat hari lalu, sebilangan pelajar Singapura di sana tetap tenang dan optimis bahawa keadaan akan stabil.

Antara mereka ialah Encik Jabir Mohd Kamal, 22 tahun, pelajar tahun akhir Universiti Kuwait yang kini tinggal di asrama kampus bersama lima rakan senegara.

“Memang ada konflik, jadi saya tidak boleh kata kami benar-benar selamat. Tetapi saya yakin dengan cara pihak berkuasa tempatan menguruskan situasi ini,” katanya.

Beliau belum merancang untuk kembali ke Singapura, walaupun telah dihubungi Kementerian Ehwal Luar (MFA).

Situasi yang dihadapi Encik Jabir ini tercetus rentetan ketegangan baharu di Timur Tengah menyusuli serangan awal Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Sejak itu, kelas di universiti dijalankan secara dalam talian dan beliau bersama pelajar lain dinasihatkan supaya kekal berada dalam kawasan asrama. Rondaan keselamatan kampus juga dipertingkat, dengan pegawai keselamatan memantau pergerakan keluar masuk pelajar.

Meskipun siren kecemasan mula berbunyi berulang kali di beberapa kawasan di Kuwait sekitar 12.30 tengah hari (waktu Kuwait) dan berita tentang lapangan terbang menutup ruang udara diterima - yang menimbulkan rasa cemas pada awalnya - Encik Jabir tetap menegaskan bahawa situasi masih terkawal.

Inilah antara sentimen yang dikongsi oleh lebih 40 pelajar Singapura di Timur Tengah. Mereka meluahkan kebimbangan semasa sesi libat urus secara dalam talian bersama Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, pada 4 Mac.

Dalam catatan Facebook pada 5 Mac, Dr Faishal menyatakan beliau berasa lega kerana gangguan terhadap pengajian pelajar tersebut setakat ini adalah minimum.

“Para pelajar turut berkongsi kebimbangan mereka, namun mereka menunjukkan ketabahan dalam menangani situasi yang tidak menentu.

“Saya terharu apabila mendengar bahawa mereka terus menjaga keselamatan diri dan kekal memberi tumpuan pada pengajian mereka.

“Saya memberi jaminan bahawa keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan mereka sentiasa menjadi keutamaan kami, dan kami bersedia untuk membantu,” katanya.

Dr Faishal turut menambah bahawa Singapura sedang memantau perkembangan di rantau tersebut dengan teliti.

Beliau berkata pihak MFA bersama Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) kini berhubung rapat dengan para pelajar bagi menyalurkan bantuan sekiranya diperlukan.

“Pegawai Perhubungan Pelajar (SLO) Muis di rantau tersebut sedang bekerjasama rapat dengan Kedutaan Singapura di bawah MFA dan sentiasa berhubung dengan para pelajar Singapura untuk memberikan panduan serta sokongan yang diperlukan,” katanya.

Sambil itu, beliau turut menggalakkan para pelajar supaya sentiasa memaklumkan keadaan mereka kepada keluarga serta mengikuti nasihat keselamatan terkini.

Langkah itu juga antara yang dilakukan pelajar tahun ketiga Universiti Yarmouk di Jordan, Cik Siti Nur Fatimah Abdul Rashid.

Pelajar berusia 22 tahun itu berkata beliau segera menghubungi keluarganya di Singapura apabila siren amaran mula kedengaran sejak hari Sabtu.

Menurutnya, kehidupan harian pelajar di sana masih berjalan seperti biasa, meskipun siren kedengaran beberapa kali sehari susulan peluru berpandu yang melintasi ruang udara Jordan.

“Sejak Sabtu, hampir setiap hari kami mendengar siren amaran. Namun begitu, kegiatan akademik di universiti di sini tidak banyak terjejas.