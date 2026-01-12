Semasa fasa percubaan, perkhidmatan ulang-alik adalah percuma. Ia akan beroperasi pada hari bekerja dari 9.30 pagi hingga 5 petang. - Foto ST

Semasa fasa percubaan, perkhidmatan ulang-alik adalah percuma. Ia akan beroperasi pada hari bekerja dari 9.30 pagi hingga 5 petang. - Foto ST

Penduduk Punggol mula cuba khidmat ulang-alik tanpa pemandu Ini fasa percubaan sebelum pelancaran awam, yang dijangka dalam tempoh dua hingga tiga bulan

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Penduduk Punggol bakal dijemput mencuba perkhidmatan ulang-alik tanpa pemandu yang baru, bermula 12 Januari.

Ini adalah fasa percubaan sebelum pelancaran awam, yang dijangka dalam tempoh dua hingga tiga bulan lagi.

Laluan sepanjang 10 kilometer ini menghubungkan Punggol Matilda Court dan Punggol Clover ke poliklinik di Oasis Terraces, melalui Punggol Plaza.

Menghubungkan bahagian barat dan timur Punggol, laluan ini adalah salah satu daripada tiga laluan kenderaan autonomi (AV) yang sedang dibangunkan.

Perkhidmatan ulang-alik AV ini berpotensi memendekkan masa perjalanan sehingga 15 minit.

Pada fasa percubaan ini, perkhidmatan adalah percuma.

Ia beroperasi pada hari bekerja, dari 9.30 pagi hingga 5 petang, dengan kekerapan setiap 15 minit.

Peserta akan dijemput melalui pelbagai saluran, termasuk organisasi akar umbi.

Perkhidmatan ini akan diteruskan sehingga dilancarkan untuk orang ramai.

Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) tidak menetapkan had penumpang.

Menurut LTA, kenderaan tanpa pemandu ini telah menempuh lebih 10,000 kilometer secara autonomi di laluan tersebut tanpa sebarang insiden.

Sementara itu, ujian untuk dua laluan lain masih diteruskan.

Duta juga akan berada di lokasi perhentian untuk mengumpul maklum balas daripada penumpang.

Pada 12 Januari, wartawan The Straits Times (ST) telah berpeluang menaiki perkhidmatan ulang-alik AV ini, bermula dari Punggol Matilda Court di Sumang Lane.

Kenderaan yang mempunyai lima tempat duduk, berwarna ungu terang, berhenti dengan lancar di lokasi pengambilan yang dikongsi dengan kenderaan lain, termasuk kereta sewa.

Poster berwarna-warni dan papan tanda di lokasi memudahkan penumpang mencari lokasi perhentian kenderaan.

Seorang operator keselamatan duduk di belakang stereng dan bersedia campur tangan jika perlu.

Pintu gelangsar di sebelah kanan membolehkan penumpang naik dan turun.

Marsyal ditempatkan di setiap lokasi perhentian untuk membantu penumpang.

Kabin AV serupa dengan kenderaan sewa, dengan ruang untuk lima penumpang.

Skrin di dalam kabin menunjukkan objek yang dikesan, seperti penunggang basikal dan pejalan kaki, serta jarak ke lokasi perhentian seterusnya.

Skrin di dalam kabin memaparkan objek yang dikesan oleh sensor kenderaan, seperti penunggang basikal dan pejalan kaki yang melintas, serta jarak ke hentian seterusnya. - Foto ST

Sepanjang perjalanan selama 40 minit, bermula sekitar 11 pagi, trafik agak ringan.

AV bergerak pada kelajuan antara 35 kilometer sejam hingga 55 kilometer sejam, kebanyakannya di lorong kiri dan mengikuti kenderaan lain di jalan raya.

Apabila AV bertemu kereta perlahan dengan tanda ‘L’ di sebelah kiri, ia dengan lancar menukar ke lorong lebih laju untuk memotong.

Di tengah perjalanan, AV berhenti tiba-tiba kerana salah menganggarkan seorang lelaki di tepi jalan akan melintas.

Kenderaan itu diprogram untuk lebih berhati-hati.

Selain itu, perjalanan adalah lancar, sama seperti perjalanan menggunakan kenderaan yang dipandu manusia.

Pegawai keselamatan tidak campur tangan di mana-mana lokasi sepanjang perjalanan 10 kilometer itu.

Laluan tersebut adalah salah satu daripada dua laluan yang dikendalikan oleh Grab dengan kerjasama WeRide, syarikat AV dari China.

Laluan kedua Grab menghubungkan utara dan barat Punggol sejauh 12 kilometer.

ComfortDelGro pula, dengan kerjasama Pony.ai, mengendalikan laluan ketiga yang menghubungkan utara dan timur Punggol.

LTA berkata ia mengambil pendekatan pengedaran berperingkat untuk memastikan operasi adalah selamat dan membantu masyarakat membiasakan diri dengan kenderaan ulang-alik autonomi.