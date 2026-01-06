Pengecualian permit tertentu diberikan kepada pengendali go-kart berkuasa bateri berkelajuan bawah 6 km/j dengan komponen mekanikal yang dilindungi. - Foto ST

Pengecualian permit tertentu diberikan kepada pengendali go-kart berkuasa bateri berkelajuan bawah 6 km/j dengan komponen mekanikal yang dilindungi. - Foto ST

Pengendali sesetengah tunggangan go-kart kini tidak lagi perlu memohon permit pemasangan dan operasi, berkuat kuasa 2 Januari, susulan perubahan peraturan.

Pengecualian itu khusus untuk pengendali go-kart berkuasa bateri yang bergerak di bawah 6 kilometer (km) sejam dan mempunyai komponen mekanikal yang terlindung dengan selamat, umum Penguasa Bangunan dan Binaan (BCA) pada 5 Januari.

Menteri Pembangunan Negara, Encik Chee Hong Tat, dalam catatan Facebook pada hari yang sama, menceritakan kembali rayuan yang pernah beliau terima semasa di Kementerian Pengangkutan. Rayuan itu datang daripada beberapa usahawan mengenai keperluan permit bagi go-kart bateri di bawah Akta Keselamatan Tunggangan Hiburan.

Tanpa mendedahkan butiran rayuan, Encik Chee berkata syarikat tersebut mengendalikan tunggangan berisiko rendah dan berkelajuan rendah untuk kanak-kanak di sebuah pusat beli-belah, dan beliau memahami kebimbangan yang disuarakan.

“Walaupun keselamatan kekal sebagai keutamaan kami, adalah penting peraturan kami seiring dengan keperluan perniagaan yang sentiasa berubah dalam industri tunggangan hiburan serta mencerminkan tahap risiko yang berbeza,” katanya, seperti dilaporkan The Straits Times (ST).

Beliau menambah tidak adil untuk untuk mengenakan standard keselamatan yang sama ke atas go-kart berkuasa rendah seperti yang dikenakan ke atas go-kart perlumbaan.

Encik Chee berkata beliau menyokong rayuan tersebut dan turut meminta BCA memperkemas proses kelulusan lesen bagi mengurangkan beban kawal selia serta mewujudkan persekitaran yang mesra perusahaan.

Pengecualian ini, katanya, akan membantu pengendali tunggangan berisiko rendah bertindak lebih pantas terhadap permintaan pasaran, serta menjimatkan kos, Ini termasuklah penjimatan sehingga $5,000 bagi yuran permit pemasangan dan sekitar $2,000 setahun untuk pembaharuan permit operasi.

Menjawab pertanyaan, seorang jurucakap BCA berkata sebelum pengecualian, semua pengendali go-kart perlu mendapatkan permit bagi pemasangan, pengubahsuaian dan operasi, dengan proses kelulusan lazimnya mengambil masa sehingga 30 hari bekerja.

Beliau menambah walaupun keselamatan kekal sebagai keutamaan, peraturan perlu mencerminkan tahap risiko yang berbeza bagi pelbagai jenis tunggangan.

Beliau berkata pengendali go-kart berkelajuan rendah yang tidak dikawal selia BCA tetap perlu menjaga keselamatan dan penyelenggaraan.

Ketua Pegawai Eksekutif PeopleUp, Encik Chris Tan, berkata syarikatnya berdepan cabaran mematuhi peraturan tersebut ketika menubuhkan VroomTown, sebuah kemudahan pemanduan tertutup untuk kanak-kanak di Marina Square.

Beliau berkata penerapan peraturan secara menyeluruh akan memerlukan ciri keselamatan seperti di litar perlumbaan, sesuatu yang berlebihan bagi go-kart yang bergerak sekitar 5 km/j.