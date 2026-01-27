Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Permintaan bagi kemahiran berkaitan AI naik lebih seganda dari 2022 hingga 2025

Menteri Negara Kanan (Pendidikan), Encik David Neo, berucap di Persidangan Latihan dan Pendidikan Dewasa SkillsFuture Singapura, yang diadakan di Sands Expo and Convention Centre pada 27 Januari. - Foto ST

Permintaan terhadap kemahiran yang berkaitan kecerdasan buatan (AI) telah meningkat lebih seganda merentasi pelbagai sektor di Singapura dari 2022 hingga 2025, didorong oleh pertumbuhan paling pesat dalam permintaan terhadap kemahiran AI generatif.

Ini merupakan antara dapatan daripada analisis terkini kemahiran pekerjaan oleh SkillsFuture Singapura (SSG), kata Menteri Negara Kanan (Pendidikan), Encik David Neo, pada 27 Januari.

Satu lagi kajian SSG yang melibatkan 2,000 peranan pekerjaan mendapati bahawa alat AI kini boleh mengautomasikan hampir satu perempat daripada tugasan kerja, katanya, sambil menekankan keperluan untuk membantu semua pekerja mempelajari cara menggunakan AI, serta mempelajari kemahiran melebihi penggunaan AI.

“Ini bermakna memperkukuh kemahiran seperti pemikiran kritikal dan pembuatan keputusan, serta kemahiran lain yang hanya boleh dilakukan oleh manusia,” kata Encik Neo, yang berucap pada Persidangan Latihan dan Pendidikan Dewasa SSG 2026 di Sands Expo and Convention Centre.

Kira-kira 450 pemimpin industri, penyedia latihan, profesional sumber manusia, pendidik dan penggubal dasar menghadiri acara tahunan tersebut.

SSG menyatakan dalam satu kenyataan bahawa pihaknya telah mula mengkaji trend mengenai kesan alat AI terhadap tugasan kerja, di samping menjalankan tinjauan pasaran buruh secara berkala.

Agensi itu telah menjalankan dua kajian perintis untuk memahami potensi AI terhadap pekerjaan dan tugasan kerja.

Kajian pertama menganalisis sekitar 37,000 tugasan kerja utama merentasi 2,000 peranan pekerjaan dalam 38 rangka kerja kemahiran, yang memetakan peranan pekerjaan dan kemahiran yang diperlukan merentasi industri di Singapura.

Ia mendapati kira-kira 24 peratus, atau hampir satu perempat daripada tugasan, kini boleh dibantu dengan ketara melalui penggunaan AI.

Ini membuka peluang untuk meningkatkan produktiviti kerja merentasi banyak industri melalui penggunaan alat AI, kata SSG.

Kajian itu juga mendapati bahawa tugas yang lebih sukar untuk diautomasi seperti pembuatan keputusan, pengurusan kendiri, dan pembelajaran, akan menjadi lebih bernilai seiring dengan peningkatan automasi.

SSG turut menerbitkan papan pemuka baru bertajuk “AI Potential on Tasks” di Portal Pekerjaan-Kemahiran (Jobs-Skills Portal) miliknya, yang menunjukkan potensi AI untuk mengautomasikan tugasan merentasi peranan pekerjaan.

Matlamatnya adalah untuk membolehkan keputusan yang lebih bermaklumat dalam pembangunan latihan, reka bentuk semula pekerjaan dan perancangan tenaga kerja, kata agensi itu.

Kajian perintis kedua meneliti enam sektor – perakaunan, pembinaan, perkhidmatan kewangan, teknologi, runcit, dan pelancongan – dengan menganalisis cara kemahiran dipelajari di tempat kerja dan kemahiran utama yang diperlukan untuk peranan pekerjaan peringkat kemasukan.

Peranan tersebut dikelompokkan kepada tiga jenis.

‘Pembina penguasaan’ seperti eksekutif perakaunan, adalah peranan yang melibatkan peningkatan kepakaran secara berperingkat.

SSG menyatakan apabila AI mengautomasikan tugas asas, pekerja peringkat permulaan mungkin kurang peluang untuk mempelajari dan menguasai kemahiran asas yang penting untuk perkembangan kerjaya mereka.

‘Pakar analitikal’ seperti rakan niaga e-dagang, memperoleh kebanyakan kemahiran pada peringkat awal kerjaya, dengan pembelajaran berperingkat selepas itu.

SSG menyatakan dengan sokongan AI dalam analisis, lebih banyak fokus diberikan kepada pertimbangan dan tafsiran.