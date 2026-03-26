PM Wong, PM M’sia bincang perkembangan Timur Tengah, komited lindungi kestabilan serantau

Perdana Menteri Encik Lawrence Wong (kiri) dan rakan sejawatannya dari Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengadakan perbincangan melalui panggilan telefon pada 25 Mac. - Foto FACEBOOK LAWRENCEWONGST, ANWARIBRAHIMOFFICIAL

Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong, telah mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya dari Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, melalui telefon pada 25 Mac.

Panggilan itu menyentuh isu terkini di Timur Tengah, dengan kedua-dua pemimpin berikrar untuk melindungi kestabilan serantau, tatkala tekanan bekalan minyak dan ekonomi kian terasa.

Dalam catatan Facebook pada 26 Mac, Encik Wong berkongsi bahawa beliau dan Datuk Seri Anwar telah bertukar pandangan mengenai risiko pergolakan yang kian meruncing dan kesannya terhadap bekalan minyak dunia.

Ini terjadi sedang Amerika dan Israel meningkatkan serangan ke atas Iran sejak 28 Februari.

Iran kemudian membalas dengan menyerang beberapa negara Teluk, termasuk Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Arab Saudi dan UAE.

Iran juga mengehadkan kapal yang boleh melalui Selat Hormuz – laluan perkapalan bagi kira-kira seperlima bekalan minyak dan gas asli cecair dunia – selepas serangan 28 Februari, lantas mencetuskan gangguan bekalan minyak dan tenaga global.

PM Wong berkata kedua-dua pemimpin juga membincangkan usaha bersama untuk menjaga mata pencarian dan kestabilan rakyat serantau, sama ada melalui kerjasama dua hala atau platform Asean.

Panggilan telefon itu berlangsung sejurus selepas Encik Wong tiba di China, di mana beliau menyampaikan ucaptama di Forum Boao Asia 2026 di wilayah Hainan.

Beliau menambah, Singapura dan Malaysia akan terus bekerjasama erat dalam menangani isu-isu penting bersama.

Dalam hantaran Facebook berasingan pada 26 Mac, Datuk Seri Anwar turut berkongsi butiran perbincangan mereka.

Menurut beliau, mereka “berkongsi kebimbangan mendalam terhadap penutupan Selat Hormuz serta serangan ke atas infrastruktur kritikal yang boleh menggugat pasaran minyak dunia dan keselamatan tenaga serantau,” khususnya bagi Asia Tenggara.

“Perdana Menteri Lawrence Wong dan saya sependapat bahawa pertikaian mesti diselesaikan melalui dialog dan diplomasi,” tegasnya.

Beliau menambah, Malaysia menyokong seruan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bagi gencatan senjata segera, dan bersedia menyokong setiap usaha meredakan ketegangan, memulihkan keamanan, keadilan, dan kestabilan.

Kini memasuki minggu keempat, konflik Israel-Amerika dengan Iran semakin memuncak, dengan retorik keras menunjukkan kedua-dua pihak enggan mengalah.

Ini meningkatkan risiko konflik yang lebih luas, dengan impak besar kepada ekonomi global.