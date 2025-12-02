Lebih 800 rakyat Singapura telah tiba di Singapura dari Hat Yai di selatan Thailand, yang terjejas teruk dengan banjir. - Foto REUTERS

Lebih 800 rakyat Singapura telah tiba di Singapura dari Hat Yai di selatan Thailand, yang terjejas teruk dengan banjir. - Foto REUTERS

PM Wong ucap terima kasih kepada Thai, M’sia bantu rakyat S’pura terkandas di Hat Yai akibat banjir

Bantuan pantas yang diberikan pihak berkuasa di Thailand dan Malaysia dalam membantu rakyat Singapura yang terkandas di Hat Yai yang dilanda banjir, telah membolehkan Singapura memastikan mereka pulang dengan selamat, kata Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan, Encik Lawrence Wong.

Dalam satu hantaran Facebook pada 2 Disember, PM Wong berkata Singapura “amat berterima kasih” kepada pihak berkuasa kedua-dua negara tersebut.

“Dalam masa memerlukan ini, Singapura bersedia memberikan sokongan di mana yang boleh,” ujar beliau.

Lebih 800 rakyat Singapura telah pulang dari Hat Yai di wilayah Songkhla, kawasan selatan Thailand yang paling teruk terjejas akibat banjir.

Menurut laporan The Straits Times (ST), sebahagian mereka menghadapi beberapa hari tanpa bekalan elektrik, makanan, atau air yang mencukupi.

PM Wong menambah bahawa beliau rasa amat sedih dengan berita banjir teruk yang telah menjejas masyarakat di Asia Tenggara.

Hampir 900 orang di rantau tersebut telah terkorban akibat hujan lebat yang memudaratkan, manakala 350 lagi meninggal dunia di Sri Lanka.

“Bagi semua yang terjejas, dan bagi kumpulan petugas berani yang bertungkus-lumus menghadapi banjir bagi memastikan keselamatan orang lain, doa dan ucapan kami bersama anda,” kata PM Wong.

Banjir juga melanda Indonesia, dengan jumlah kematian akibat limpahan air dan tanah runtuh telah melebihi 600 orang, serta Malaysia dengan kira-kira 8,500 orang masih tinggal di pusat bantuan sementara pada 2 Disember.

Palang Merah Singapura (SRC) pada 1 Disember berkata ia memperuntukkan $250,000 untuk menyokong lima persatuan palang merah serta bulan sabit di Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia, dan Sri Lanka, di mana masyarakat mereka terjejas akibat cuaca buruk baru-baru ini.

Sementara itu, PM Wong menekankan bahawa kejadian cuaca keterlaluan ini menjadi peringatan tentang kerentanan bersama negara di rantau ini menghadapi perubahan iklim.

“Perubahan iklim adalah cabaran yang tidak mengenal sempadan dan menjejas setiap daripada kita.

“Kita mesti bekerjasama merentasi semua negara untuk mempercepatkan usaha kolektif kita dan membina masa depan yang lebih daya tahan bagi planet kita,” kongsi beliau.

Musim monsun tahunan sering membawa hujan lebat, yang mencetuskan tanah runtuh dan banjir besar.