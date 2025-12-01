Pendakwa polis menambah Wayne Soh You Chen mempunyai hubungan rapat dengan dalang sindiket penipuan di Kemboja. - Foto SPF

Rakyat S’pura libat dengan sindiket tipu di Kemboja tidak diberi jaminan

Pendakwa raya meminta agar tiada jaminan diberikan kepada seorang daripada dua rakyat Singapura yang didakwa menjadi individu yang membuat panggilan telefon, dalam sindiket penipuan berpangkalan di Kemboja.

Dalam sebutan mahkamah pada 1 Disember untuk Wayne Soh You Chen, 27 tahun, seorang pendakwa polis berkata demikian kerana pertuduhan terhadapnya di bawah Akta Jenayah Terancang (OCA) tidak boleh dijamin dan dia berisiko tinggi untuk melarikan diri.

Pendakwa polis itu menambah bahawa Soh mempunyai hubungan rapat dengan dalang sindiket tersebut, lapor The Straits Times (ST).

Katanya: “Terdapat sebab untuk mempercayai bahawa ketua sindiket, yang masih bebas, kemungkinan akan menghubungi dan bersekongkol dengan tertuduh jika dia dibenarkan keluar dengan jaminan.”

Soh, bersama Brian Sie Eng Fa, 32 tahun, telah didakwa pada 17 November kerana memudahkan operasi penipuan yang dikaitkan dengan kumpulan jenayah terancang dengan kerugian dicatatkan sekurang-kurangnya $41 juta melibatkan 438 kes.

Dokumen mahkamah menyatakan bahawa kededua lelaki itu didakwa membuat panggilan telefon di sebuah pusat panggilan dan melakukan kesalahan tersebut di Kemboja pada atau sekitar 9 September.

Sindiket yang beroperasi di Phnom Penh itu didakwa menyamar sebagai pegawai pemerintah untuk menipu mangsa di Singapura dan kededua lelaki itu adalah antara 34 suspek yang diburu polis Singapura.

Aktiviti jenayah mereka digagalkan dalam operasi bersama antara Pasukan Polis Singapura (SPF) dengan polis Kemboja pada 9 September.

Pendakwa berkata Soh melarikan diri sebelum polis menyerbu lokasi di mana kegiatan penipuan dijalankan.

Dia akhirnya berjaya ditangkap dan dihantar pulang ke Singapura.

SPF berkata pada 16 November bahawa Soh dan Sie telah diberkas oleh pihak berkuasa luar negara.

Soh diberkas di Phnom Penh, Kemboja manakala Sie pula diberkas di Khon Kaen, Thailand.

Memandangkan Soh tinggal di Kemboja bersama isteri dan anaknya, pendakwa berkata dia mempunyai kemampuan untuk hidup di luar Singapura.

“Cara dia menyara hidup termasuk melalui mata wang kripto dan melalui sindiket yang sukar dikesan,” kata pendakwa.

Melihat kepada saiz dan skop kes tersebut, serta jumlah wang yang terlibat, pendakwa menggesa mahkamah agar tidak memberikan jaminan kepadanya.

Peguam Soh, Encik Gino Hardial Singh, yang turut mewakili Sie, berkata Soh telah menyerah diri kepada pihak berkuasa di Kemboja dan bukan melarikan diri.

Peguam itu menambah bahawa beliau akan memohon semakan jaminan bagi kededua lelaki itu pada masa yang sesuai.

Bagi kes Sie, pendakwa memohon supaya dia direman selama seminggu lagi kerana siasatan mengambil masa lebih lama disebabkan kerumitan operasi sindiket.

Sie akan kembali ke mahkamah pada 8 Disember, manakala kes Soh dijadualkan untuk satu persidangan praperbicaraan pada 19 Disember.

Kededua lelaki itu, yang menghadirkan diri melalui pautan video, kekal tenang sepanjang prosiding.

Sebanyak 25 rakyat Singapura dan enam rakyat Malaysia lagi masih diburu polis kerana disyaki mempunyai kaitan dengan kumpulan jenayah terancang itu.

Sindiket penipuan itu didakwa dikendalikan rakyat Singapura yang sudah melarikan diri, Ng Wei Liang.

Ng yang masih diburu, dikatakan merekrut abang, sepupu dan teman wanitanya ke dalam skim itu.

Anggota sindiket lain yang disyaki turut didakwa pada September di bawah OCA.