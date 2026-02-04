See Leng: Hasil pekerjaan bagi siswazah 25-29 tahun pada 2025 kekal kukuh

See Leng: Hasil pekerjaan bagi siswazah 25-29 tahun pada 2025 kekal kukuh

See Leng: Hasil pekerjaan bagi siswazah 25-29 tahun pada 2025 kekal kukuh

Bilangan pekerjaan bagi siswazah baru yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Manusia (MOM) pada September 2025 tidak merangkumi rakyat Singapura yang menamatkan pengajian daripada universiti luar negara, jelas Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng.

Kadar tenaga kerja tidak penuh (underemployment) dalam kalangan penduduk berumur 25 hingga 29 tahun yang menamatkan pengajian daripada universiti luar negara adalah 0.8 peratus pada 2025, sedikit lebih tinggi berbanding 0.7 peratus yang direkodkan untuk siswazah daripada universiti autonomi tempatan.

Demikian dikongsi Dr Tan semasa menjawab soalan yang dikemukakan Anggota Parlimen (AP) Encik Saktiandi Supaat (GRC Bishan-Toa Payoh) di Parlimen pada 4 Februari.

Encik Saktiandi bertanya sama ada warga Singapura yang menamatkan pengajian di luar negara termasuk dalam data pekerjaan siswazah baru yang diterbitkan MOM pada September 2025.

Beliau juga bertanya tentang bilangan siswazah yang tidak memenuhi keperluan pekerjaan dan bagaimana keadaan pasaran pekerja baru-baru ini telah mempengaruhi hasil pekerjaan siswazah ini.

Dalam jawapannya, Dr Tan berkata: “Secara keseluruhan, hasil pekerjaan bagi siswazah berumur 25 hingga 29 tahun secara amnya kekal kukuh bagi siswazah universiti autonomi tempatan dan universiti luar negara, dengan sekitar 9 daripada 10 orang bekerja.

“Walaupun begitu, siswazah daripada universiti autonomi tempatan terus menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik, seperti yang dilihat dalam kadar pengangguran mereka yang lebih rendah dan gaji median lebih tinggi.”

Dr Tan menambah bahawa kementeriannya akan terus menyokong kemasukan siswazah baru ke dalam tenaga kerja.

Bagi membantu mereka dengan pekerjaan mereka, Dr Tan berkata pelajar dan siswazah baru daripada institut pengajian tinggi (IHL) boleh mengakses perkhidmatan Pendidikan dan Bimbingan Kerjaya di IHL mereka.