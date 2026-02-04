Kemalangan melibatkan sebuah lori di pembahagi jalan di Braddell Road pada 8 Ogos 2023. - Foto fail

Kemalangan melibatkan sebuah lori di pembahagi jalan di Braddell Road pada 8 Ogos 2023. - Foto fail

Bilangan kemalangan berkaitan dengan pemanduan laju yang melibatkan kenderaan berat, termasuk yang membawa maut, telah menurun sebanyak 28 peratus, daripada 25 kes pada 2024 kepada 18 kes pada 2025, dedah Menteri Negara Kanan (Ehwal Dalam Negeri), Cik Sim Ann.

Dengan lori terpaksa memasang pengehad laju pada 2025, angka itu dijangka terus menurun, tambahnya semasa ucapan penutupnya di Parlimen pada 4 Februari berkenaan Rang Undang-Undang Pengangkutan Darat dan Perkara Berkaitan.

Rang undang-undang itu yang diluluskan di Parlimen selepas dua hari perbahasan menyaksikan 24 Anggota Parlimen (AP) berucap mengenai rang undang-undang itu yang antara lain akan mewajibkan semua lori dipasang dengan pengehad laju menjelang Julai 2027.

Ini termasuk lori yang bakal dilupuskan, selagi ia terus menggunakan jalan raya Singapura selepas tarikh akhir pemasangan, kata Cik Ann sebagai respons kepada pertanyaan Cik Yeo Wan Ling (GRC Punggol).

“Kita perlu menetapkan had di satu tempat, dan akan sentiasa ada lori yang bertujuan untuk dilupuskan selepas tarikh akhir.

“Oleh itu, kami telah memutuskan untuk mengekalkan pendekatan yang konsisten dengan tidak melanjutkan tarikh akhir bagi mana-mana kumpulan,” tambahnya.

Selain memasang pengehad laju, Cik Ann berkata disiplin memandu mengikut lorong yang baik adalah penting yang mana terdapat perbezaan kelajuan kenderaan.