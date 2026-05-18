Topic followed successfullyGo to BHku
Skim akreditasi penguji AI pertama Asia dilancar di S’pura
Skim akreditasi penguji AI pertama Asia dilancar di S’pura
May 18, 2026 | 4:25 PM
Skim akreditasi penguji AI pertama Asia dilancar di S’pura
Program Akreditasi Penguji AI (AI TAP) akan membantu syarikat mengupah penguji luar untuk menguji ketahanan sistem kecerdasan buatan (AI) terhadap cubaan memintas kawalan keselamatan dan mengenal pasti kelemahan sebelum pelaksanaan. - Foto ZAOBAO
Skim baru, Program Akreditasi Penguji AI (AI TAP), yang pertama seumpamanya di Asia, dijangka dilancarkan di Singapura menjelang suku ketiga 2026, bertujuan mengiktiraf syarikat yang menguji sistem kecerdasan buatan (AI).
Diperkenalkan oleh Yayasan Pengesahan AI, sebuah badan bukan berasaskan keuntungan, AI TAP bakal memudahkan syarikat mendapatkan penguji luar untuk menilai ketahanan produk AI mereka dan mengenal pasti sebarang kelemahan kritikal sebelum ia dilaksanakan.
Laporan berkaitan
S’pura lakar pelan strategik ekon perkukuh daya saing, pasaran kerja May 13, 2026 | 12:05 PM
Microsoft sasar latih lebih 80,000 wanita dalam AIApr 9, 2026 | 1:59 PM
‘Projek AI-dilfitri’: Teknologi tak bermakna tanpa sentuhan manusiaMar 23, 2026 | 6:00 PM
S’pura tekad jadi peneraju AI jamin pertumbuhan, pekerjaan baik bagi rakyatMar 2, 2026 | 5:54 PM