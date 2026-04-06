S’pura bakal miliki jambatan cetakan 3D pertama di Jurong West
LTA: Penggunaan teknologi ini sebahagian usaha pertingkat daya penghasilan binaan prasarana dalam kekangan tenaga kerja
Apr 6, 2026 | 6:04 PM
Jambatan yang akan dibina berhampiran Blok 410 Jurong West Street 42 itu berukuran 10 meter panjang dan 5 meter lebar (lakaran bawah, kanan). Model skala jambatan pejalan kaki bercetak konkrit 3D sedang digunakan untuk ujian beban struktur di Pusat Teknologi DNV (Barat) pada 2 April. - Foto ST, LTA
Pada 2028, sebatang jambatan untuk pejalan kaki pertama yang dibina menggunakan teknologi cetakan tiga dimensi (3D) di Singapura, akan merentasi Sungai Jurong, menghubungkan penduduk di Jurong West dengan bandar baharu Tengah yang telah dirancang dengan lebih banyak pembangunan perumahan.
Penggunaan teknologi itu sebahagian usaha Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) bagi meningkatkan daya penghasilan binaan dalam keadaan kekangan tenaga kerja kini.
