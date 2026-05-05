Topic followed successfullyGo to BHku
S’pura, Pahang akan teroka kerjasama dalam bidang kepentingan bersama
S’pura, Pahang akan teroka kerjasama dalam bidang kepentingan bersama
May 5, 2026 | 8:10 PM
S’pura, Pahang akan teroka kerjasama dalam bidang kepentingan bersama
Singapura dan Pahang telah bersetuju untuk meneroka peluang kerjasama, contohnya dengan mengukuhkan hubungan perniagaan, kata jurucakap Pejabat Perdana Menteri (PMO).
Jurucakap PMO itu berkata Menteri Kanan Encik Lee Hsien Loong dan Sultan Pahang, Sultan Abdullah Ahmad Shah bertemu pada 5 Mei, dan mengesahkan hubungan mesra dan lama mereka.
Laporan berkaitan
SM Lee kunjung Pusat Konservasi Harimau Malaya di Pahang pada hari pertama lawatan ke M’siaMay 4, 2026 | 8:15 PM
SM Lee lawat Pahang, Terengganu, kukuhkan hubungan dua halaMay 3, 2026 | 6:10 PM