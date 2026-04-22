Apr 22, 2026 | 6:45 PM
Taman Warisan Melayu dibuka semula pada 25 April
Taman Warisan Melayu (TWM) yang berwajah baru akan dibuka semula kepada orang ramai pada 25 April dengan menampilkan galeri yang diperbaharui, karya seni khas serta acara festival selama sembilan hari.
TWM ditutup sejak 30 Oktober 2022 untuk kerja baik pulih, ubah elok, dan pembangunan semula secara menyeluruh.