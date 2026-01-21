Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Tetap rawat dan sayang haiwan walau dirundung beban emosi tika bertugas

Cik Mi’ra Mikkel Muhamad Hidayat merupakan salah seorang penerima Biasiswa NParks-Peter Lim yang disampaikan buat julung-julung kalinya. - Foto BH oleh AMIRUL IBRAHIM

Kerana minat dan sayangnya yang menebal terhadap haiwan, Cik Mi’ra Mikkel Muhamad Hidayat, sanggup merawat haiwan yang menjadi mangsa dera meskipun jiwanya disaluti bebanan emosi.

Tidak sanggup matanya melihat penyeksaan dan kesakitan yang dirasakan haiwan comel ini yang menjadi sasaran golongan tidak berperikemanusiaan.

Kerana itu, pelajar tahun akhir kursus Diploma Teknologi Veterinar di Politeknik Temasek (TP) itu bersyukur dan berbesar hati apabila menjadi antara penerima sulung Biasiswa NParks-Peter Lim, yang diperkenalkan buat julung-julung kalinya,

Majlis penyampaian biasiswa itu diadakan pada 21 Januari di Adi

Biasiswa itu merupakan sebahagian sumbangan dermawan, usahawan dan pelabur, Encik Peter Lim, dengan kerjasama Lembaga Taman Negara (NParks).

Pada 2025, program biasiswa $10 juta telah dilancarkan bagi memperkasa belia kurang berkemampuan bagi meneruskan kerjaya dalam sektor landskap, hortikultur, ekologi, veterinar dan sains haiwan

Penerima Biasiswa NParks-Peter Lim itu berkata:

“Apabila saya perlu merawat haiwan-haiwan yang kesakitan, ia sangat menyedihkan hati saya.”

“Lebih-lebih lagi jika ia berada dalam keadaan yang semakin teruk dan akhirnya mati,” tambah beliau dengan nada yang pilu.

Waima begitu, pelajar tahun akhir Politeknik Temasek dalam jurusan Teknologi Veterinar itu tetap akan teguhkan semangat demi tanggungjawabnya merawati haiwan-haiwan yang dalam kesakitan.

Cinta dan minat Cik Mi’ra terhadap haiwan telah berputik sejak usia kecil lagi.

Ini berpucuk daripada amalan keluarganya yang akan mengambil haiwan-haiwan peliharaan yang dijumpai dari luar rumah seperti kucing dan burung.

Justeru, beliau pernah mempunyai sebanyak lebih daripada 10 haiwan peliharaan di rumahnya pada suatu ketika.

Dari titik itu, Cik Mi’ra mula bermesraan dalam memelihara haiwan-haiwan ini sekaligus membentuk dirinya menjadi seorang pencinta haiwan yang sejati.

Cik Mi’ra, 20 tahun, merupakan salah seorang penerima dalam kalangan kumpulan pertama untuk menerima Biasiswa NParks-Peter Lim berdasarkan Merit.

Ini merupakan kali pertama biasiswa ini diadakan dan dianugerahkan kepada pelajar dari institusi pengajian tinggi yang berprestasi cemerlang.

Berkongsi tentang kebahagiaannya menerima Biasiswa NParks-Peter Lim berdasarkan Merit, Cik Mi’ra berkata:

“Saya sangat gembira dan bersyukur atas biasiswa ini kerana ia telah membuka banyak peluang kepada saya untuk mendalami bidang veterinar ini.”

Daripada minat dan cinta yang mendalam terhadap penjagaan haiwan, ia berkembang menjadi kemahiran dan kecemerlangan dalam mempelajari bidang Teknologi Veterinar.

Malah, Cik Mi’ra telah meraih Senarai Dekan (Dean’s List) bagi keputusan akhir tahun satu dan dua di politeknik.

Oleh disebabkan prestasi cemerlangnya yang konsisten, beliau pernah dianugerahkan Anugerah Pengajian NParks pada tahun 2023.

Cik Mi’ra merupakan pelajar cemerlang yang telah meraih Senarai Dekan pada tahun pertama dan kedua pengajiannya di Politeknik Temasek dalam bidang Teknologi Veterinar. - Foto BH oleh AMIRUL IBRAHIM

Ini secara tidak langsung mendorong semangatnya untuk kekal komited dengan pembelajarannya dalam bidang veterinar.

Kesungguhan Cik Mi’ra dalam bidang penjagaan haiwan atau veterinar ini turut terpancar jelas dalam pengalaman praktikalnya.

Walaupun sedang menjalani pengajian secara sepenuh masa, beliau telah menjinak-jinakkan dirinya untuk bekerja separuh masa di sebuah klinik haiwan di Singapura.

Melalui pengalaman bekerja inilah, beliau terdedah kepada cabaran-cabaran dalam bidang ini.

Antara lain, beliau berkata: “Selain daripada bebanan emosi, komitmen dan masa juga merupakan antara cabaran yang saya lalui apabila bekerja separuh masa di sebuah klinik haiwan.”

“Adakalanya saya perlu bekerja lebih masa tidak kira waktu demi memastikan kesihatan dan kesejahteraan binatang yang saya rawat.”

Selain daripada bekerja separuh masa, Cik Mi’ra juga telah menjalani latihan amali atau ‘internship’ di Hong Kong selama empat bulan.

Bercakap tentang pengalamannya di Hong Kong, Cik Mi’ra berkongsi bahawa beliau telah didedahkan kepada bidang penjagaan haiwan yang lebih luas.

Di Hong Kong, beliau berkesempatan untuk mempelajari dan berlatihan merawat haiwan-haiwan air seperti ikan.

Walaupun Cik Mi’ra sedar bahawa bidang veterinar tidak ditawarkan di universiti tempatan, beliau kekal tekad untuk terus mencari peluang untuk menyumbang kepada industri ini.