Warga emas Singapura, Encik Halim Yunos, 76 tahun, yang dilaporkan hilang di Kuala Lumpur sejak 7 Februari telah ditemui. - Foto FACEBOOK/ZAINITOPONE

Warga emas S’pura hilang di Kuala Lumpur ditemui selamat Encik Halim juga hidap demensia ringan sejak beberapa bulan lalu.

Warga emas Singapura yang dilaporkan hilang di Kuala Lumpur sejak 7 Februari telah ditemui.

Berita mengenai penemuan Encik Halim Yunos, 76 tahun, yang menghidap demensia ringan sejak beberapa bulan lalu, dikongsikan oleh menantunya yang dikenali sebagai Wan menerusi catatan di Instagram pada 15 Februari.

Sebelum ini, menerusi satu kenyataan media, Ketua Polis Daerah Dang Wangi di Kuala Lumpur, ACP Sazalee Hj Adam, berkata warga emas itu kali terakhir dilihat sekitar 10.30 malam pada 7 Februari di Anggun Residences, sebuah apartmen servis di daerah Chow Kit, Kuala Lumpur.

Keluarga mangsa membuat laporan polis pada pagi 8 Februari setelah menyedari kehilangannya.

Menurut menantunya, Encik Ridzwan Rahmat, 40 tahun, sebelum ini, mereka sekeluarga telah ke Kuala Lumpur pada 6 Februari untuk menghadiri majlis perkahwinan saudara mereka dan telah merancang untuk pulang ke Singapura pada 8 Februari.

Selepas pulang dari majlis tersebut pada 7 Februari, mereka sekeluarga sempat membawa Encik Halim bersiar-siar di sekitar kawasan estet perumahan itu untuk mengambil udara segar sebelum kembali ke unit penginapan sementara mereka di Anggun Residences.

“Beliau keluar tanpa ada sesiapa pun yang perasan. Kami hanya menyedari kehilangan beliau selepas satu tempoh masa yang agak lama,” katanya.

Kamera litar tertutup di kawasan berkenaan menunjukkan bahawa Encik Halim telah meninggalkan estet penginapan itu.