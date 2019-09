PENGGEMAR sup hari ini tentu boleh tersenyum lebar melihat semakin banyak pilihan sup, terutama resipi Barat, ditawarkan versi halal setelah sekian lama berada di pasaran.

Yelah, sebelum ini, sup resipi Barat di pasaran yang mempunyai logo halal seperti keluaran Campbell's termasuk yang dijual dalam tin, terhad kepada sup cendawan dan sup tomato. Sup yang lebih kompleks rencahnya seperti seafood bisque dan clam chowder biasanya menggunakan air rebusan daging bukan dari sumber halal.

