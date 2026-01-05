Pengurus Manchester United, Ruben Amorim, menegaskan bahawa beliau harus diberi kepercayaan untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pengurus, bukan sahaja sebagai seorang jurulatih. - Foto REUTERS

MANCHESTER: Ruben Amorim mencabar kepimpinan Manchester United supaya memberinya kebebasan penuh untuk menjalankan tugas tanpa gangguan.

Selepas memberi bayangan tentang masalah dalaman kelab, Amorim mengambil peluang semasa sidang media pascaperlawanan selepas keputusan seri 1-1 menentang Leeds United untuk menyampaikan mesej lebih tegas.

Dalam ucapannya, beliau berulang kali menegaskan bahawa dirinya bersedia untuk berundur apabila kontraknya tamat dalam tempoh 18 bulan, satu isyarat jelas bahawa beliau berdepan gangguan yang tidak diingini daripada anggota kanan kelab – sesuatu yang menurutnya tidak akan diterima di kelab lain.

Beliau turut menyebut nama tiga bekas pengurus terkenal Liga Perdana England (EPL) dan mencadangkan bahawa mereka tidak akan dilayan dengan cara yang sama seperti yang dialaminya kini.

“Saya datang ke sini sebagai pengurus, bukan sekadar jurulatih,” katanya.

“Setiap jabatan, pencari bakat, pengarah sukan, perlu menjalankan peranan masing-masing. Saya akan lakukan kerja saya selama 18 bulan, selepas itu kita semua akan meneruskan haluan masing-masing.”

“Saya sudah jelaskan dengan terang bahawa saya adalah pengurus pasukan ini, bukan sekadar jurulatih. Perjanjian ini akan tamat dalam 18 bulan dan kemudian semua pihak akan bergerak ke hadapan. Itu tugas saya.”

Amorim juga memberi gambaran bahawa United kini terlalu mudah terkesan dengan kritikan luar

“Jika kelab tidak mampu menerima suara seperti Gary Neville dan segala kritikan yang datang, maka kelab ini perlu berubah,” katanya.

Neville merupakan antara beberapa bekas pemain ternama United yang lantang mengkritik kelab sejak kebelakangan ini.

Beliau menyifatkan keputusan seri di stadium sendiri menentang Wolves yang berada di tangga terbawah liga pada 30 Disember sebagai “paling teruk antara yang paling teruk”.

Rakan sepasukan Neville dalam ‘Class of 92’, Paul Scholes, berkata Amorim “tidak memahami” United kerana kecenderungannya menggunakan sistem pertahanan tiga pemain dengan bek sayap, yang bercanggah dengan tradisi kelab menggunakan pemain sayap semula jadi.

Amorim pernah menukar susunan pasukan kepada empat pemain pertahanan ketika menewaskan Newcastle pada 27 Disember, namun kembali menggunakan susunan tiga pemain pertahanan dalam perlawanan seterusnya, termasuk menentang Leeds.

Satu laporan terbaru mendakwa ketua perekrutan United, Christopher Vivell, menggesa Amorim agar menyesuaikan sistemnya selepas pengurus Fulham, Marco Silva, menerangkan secara terperinci bagaimana beliau menentang pendekatan tersebut dalam keputusan seri 1-1 di Craven Cottage pada 24 Ogos lalu.

Amorim sebelum ini mengakui wujud perbezaan pandangan dengan kelab mengenai sasaran pemindahan pemain, dan tanda ketegangan dengan pengarah bola sepak Jason Wilcox semakin ketara.

Apabila ditanya sama ada beliau masih mendapat kepercayaan penuh pihak pengurusan tertinggi United, Amorim berkata: “Pertama sekali, saya perasan anda menerima maklumat yang tidak lengkap”.

“Saya tahu saya bukan Thomas Tuchel, bukan Antonio Conte, bukan Jose Mourinho, tetapi saya adalah pengurus Manchester United. Dan keadaan ini akan berterusan selama 18 bulan atau sehingga lembaga pengarah membuat keputusan lain.”

“Saya tidak akan meletakkan jawatan. Saya akan terus menjalankan tugas sehingga orang lain datang menggantikan saya.”

Walaupun pegawai United cuba menggambarkan suasana keharmonian, kenyataannya adalah mereka kini diuji oleh Amorim, yang secara rasmi diperkenalkan sebagai ‘ketua jurulatih’ ketika menggantikan Erik ten Hag, yang memegang jawatan pengurus, pada 1 November 2024.

Amorim masih percaya United masih menuju ke arah yang betul walaupun pasukan hanya mencatat satu kemenangan dalam lima perlawanan terakhir dan tiga kemenangan daripada 11 perlawanan.

Masih belum jelas sama ada kenyataannya tersebut akan mendatangkan kesan.