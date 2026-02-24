Ketua jurulatih sementara Manchester United, Michael Carrick, (kiri) kelihatan gembira apabila Benjamin Sesko (tengah) meraikan kemenangan bersama pemain tengah, Bryan Mbeumo, selepas perlawanan berakhir dengan menewaskan Everton 1-0 pada 23 Februari. - Foto AFP

Benjamin Sesko bantu Man U kecewakan Everton 1-0 Walau tidak bermain dari awal, pemain gantian jaring gol penting dalam tiga daripada empat penampilan terakhirnya

LONDON: Pengurus sementara Manchester United, Michael Carrick, memuji impak pemain gantian, Benjamin Sesko, selepas jaringan tenang penyerang Slovenia itu memberikan kemenangan 1-0 ke atas Everton dalam Liga Perdana England (EPL) pada malam 23 Februari.

Sesko masih belum memulakan perlawanan dalam enam perlawanan yang melibatkan Carrick setakat ini, tetapi beliau telah masuk sebagai pemain gantian dan menjaringkan gol penting dalam tiga daripada empat penampilan terakhirnya.

Pemain berusia 22 tahun itu juga menjaringkan gol kemenangan lewat ketika menentang Fulham dan menyelamatkan satu mata semasa menentang West Ham United pada masa kecederaan dalam perlawanan United sebelum ini.

Pada perlawanan menentang Everton, Sesko memulakan langkah yang membawa kepada gol kemenangan, apabila aksi tiga pemain serangan yang ditandatangani dengan nilai 200 juta paun ($341 juta) pada musim panas lalu, bergabung dengan kesan yang hebat.

Matheus Cunha menghantar bola ke Bryan Mbeumo yang kemudian menghantar bola ke Sesko untuk menjaringkan gol keenamnya dalam tujuh penampilan sejak pengurus pasukan, Ruben Amorim, dipecat pada Januari lalu.

Kemenangan itu mengangkat United ke dalam kelompok empat teratas EPL, tiga mata di depan Liverpool dan Chelsea dalam perebutan tempat ke Liga Juara-Juara musim hadapan.

“Ia adalah penamat yang baik, saya suka cara dia melakukannya dengan keyakinan yang tinggi,” kata Carrick yang telah mencatatkan lima kemenangan dan satu seri sejak mengambil alih di Old Trafford.

“Permainan hebat daripada Matheus dan Bryan. Saya juga gembira untuk Ben (Sesko) yang datang dan membuat perbezaan,” kata Carrick.

United tidak mencapai kemuncak prestasi cemerlang untuk menewaskan Arsenal dan Manchester City dalam dua perlawanan pertama Carrick, yang mengendalikan pasukan United yang tampak kurang bersemangat semasa menentang Everton di Stadium Hill Dickinson.

Tetapi bekas pengurus Middlesbrough itu gembira dengan perlawanan yang berakhir tanpa gawang dibolosi buat kali ketiga dalam enam perlawanan.

Secara perbandingan, United hanya meraih dua kali perlawanan tanpa gawang dibolosi dalam 29 perlawanan musim ini sebelum ketibaan Carrick.

“Kami terpaksa melakukan banyak kerja. Pujian kepada Everton kerana membuatkan kami terpaksa banyak mempertahankan kotak penalti kami. Semangat kami dalam mempertahankan kotak penalti adalah sangat handal,” tambah Carrick.

Khususnya, penjaga gol, Senne Lammens, yang telah menyelamatkan beberapa percubaan penting untuk meneruskan musim sulung yang mengagumkan di United bagi pemain Belgium berusia 23 tahun itu.