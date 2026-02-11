Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pemain tengah Newcastle United, Jacob Ramsey (tengah), meraikan gol kedua pasukannya ketika menentang Tottenham Hotspur di Stadium Tottenham Hotspur, London, pada 10 Februari 2026. Sorakan ejekan kedengaran selepas Newcastle menewaskan Tottenham di padang sendiri. - Foto AFP

Pengurus Tottenham Hotspur, Thomas Frank, memberi reaksi semasa perlawanan Liga Perdana England (EPL) menentang Newcastle United di Stadium Tottenham Hotspur, London, pada 10 Februari 2026. Frank berkata beliau memahami kekecewaan penyokong ekoran prestasi Spurs. - Foto REUTERS

LONDON: Thomas Frank menegaskan kedudukannya sebagai pengurus Tottenham Hotspur tidak terancam walaupun pasukannya meneruskan rentetan tanpa kemenangan dalam Liga Perdana England (EPL) kepada lapan perlawanan.

Spurs mencatat kekalahan ke-11 musim ini selepas tewas 1-2 di padang sendiri kepada Newcastle pada 10 Februari, satu keputusan yang menambahkan lagi tekanan ke atas pengurus dari Denmark itu.

Kekalahan tersebut menyebabkan Spurs hanya lima mata di atas zon penyingkiran, satu kedudukan yang membimbangkan bagi kelab yang merupakan antara enam pasukan yang sentiasa beraksi dalam EPL sejak pembentukannya.

Namun Frank berkata beliau telah diberi jaminan oleh pihak pemilik kelab bahawa kedudukannya masih selamat, sambil menjelaskan kepada TNT Sports perbincangan dengan pemilik kelab sehari sebelumnya tidak menunjukkan sebarang petanda beliau akan disingkirkan.

Beliau mengakui memahami kekecewaan penyokong sambil menyatakan bahawa dalam keadaan seperti ini, adalah perkara paling mudah untuk menyalahkan pengurus.

Menurutnya, itu adalah sebahagian daripada tugasnya, dengan janji untuk bekerja siang dan malam bagi memperbaiki keadaan.

Namun Frank menegaskan masalah tersebut bukan berpunca daripada seorang individu semata-mata, sebaliknya memerlukan kerjasama seluruh pasukan.

Bercakap kepada BBC Radio 5 Live, Frank berkata sorakan ejekan penyokong selepas wisel penamat mencerminkan kekecewaan yang telah lama memuncak, sama seperti musim lalu ketika pasukan itu mengharungi aksi Eropah dan liga.

Beliau menekankan keperluan pasukan kekal berdaya tahan dari segi mental dan fizikal, serta menegaskan semua pihak berada pada haluan sama dan memahami tindakan yang perlu diambil.

Selepas mengutip 10 daripada 15 mata maksimum dalam lima perlawanan pertama EPL di bawah kendaliannya, Spurs hanya memperoleh 19 mata daripada 21 perlawanan berikutnya.

Rentetan lapan perlawanan tanpa kemenangan itu merupakan yang terpanjang sejak 2008, apabila kelab melalui sembilan perlawanan tanpa menang sebelum Juande Ramos dipecat.

Legenda Tottenham, Glenn Hoddle, berkata Spurs kini hadapi perjuangan untuk mengelak penyingkiran dan menegaskan pemain perlu menerima hakikat itu dan berjuang bagi setiap mata, dengan sokongan penyokong.

Tempat duduk kosong kelihatan seawal sepak mula di Stadium Tottenham Hotspur, sebelum sorakan ejekan bergema selepas wisel penamat.

Bekas penyerang Spurs, Les Ferdinand, berkata ramai penyokong hilang keyakinan terhadap apa yang sedang dilakukan Frank di kelab itu, sambil menyifatkan saat tersebut sebagai “detik terdesak yang menuntut langkah terdesak”.

Di sebalik sokongan berterusan kepimpinan Spurs, masa depan Frank masih tidak menentu.

Walaupun pihak pengurusan percaya beliau berdepan musim sukar akibat kecederaan beberapa pemain utama, yang menyebabkan kehilangan sumber jaringan penting, tekanan kini berada pada tahap maksimum.

Namun sumber memberitahu BBC Sport bahawa kewujudan pelan kecemasan mencerminkan betapa rapuhnya kedudukan Frank.

Spurs mempunyai 12 hari sebelum menentang Arsenal pada 22 Februari.