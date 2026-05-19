MANCHESTER: Manchester City sedang membuat persiapan bagi pemergian Pep Guardiola selepas perlawanan Liga Perdana England (EPL) menentang Aston Villa pada 24 Mei.

Ini bermakna pengurus kelab itu bakal menamatkan kerjaya gemilangnya selama sedekad di Etihad, menurut laporan media Britain pada 18 Mei.