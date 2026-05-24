Johor Darul Ta’zim (JDT) meraikan kemenangan selepas menewaskan Kuching City 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk menjuarai Piala Malaysia pada 23 Mei. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK/JOHOR SOUTHERN TIGERS

KUALA LUMPUR: Johor Darul Ta’zim (JDT) memenangi gelaran Piala Malaysia kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City, yang diketuai jurulatih Singapura Aidil Sharin, 2-0 dalam perlawanan akhir di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei.

Pasukan Kuching City berjaya bertahan hingga minit ke-81 sebelum pemain sayap JDT yang berasal dari Brazil, Marcos Guilherme, meletakkan pasukannya di hadapan.

Penyerang bintang JDT, Arif Aiman, mengesahkan kemenangan mereka pada masa kecederaan.

JDT menyangka mereka menambah gol ketiga pada minit ke-95 apabila pemain tengah mereka, Stuart Wilkin berjaya menjaringkan gol, namun jaringan itu dibatalkan.

Aidil Sharin, anak Singapura, sebelum ini pernah membawa Kedah Darul Aman ke perlawanan akhir Piala Malaysia, tetapi turut tewas kepada JDT pada tahun 2019.