Mohamad Irwan Abdul Rahman menembak dalam posisi meniarap, salah satu daripada tiga posisi – berdiri, berlutut dan meniarap – yang dipertandingkan dalam acara senapang 50 meter tiga posisi yang akan disertainya pada Sukan SEA 2025. - Foto ihsan MOHAMAD IRWAN ABDUL RAHMAN

Mohamad Irwan Abdul Rahman menembak dalam posisi berdiri, salah satu daripada tiga posisi – berdiri, berlutut dan meniarap – yang dipertandingkan dalam acara senapang 50 meter tiga posisi yang akan disertainya pada Sukan SEA 2025. - Foto ihsan MOHAMAD IRWAN ABDUL RAHMAN

Mohamad Irwan Abdul Rahman semasa beraksi dalam Kejohanan Menembak Asia Tenggara (SEASA) di Taiwan pada awal 2025. - Foto KEJOHANAN MENEMBAK ASIA TENGGARA

Penembak negara, Mohamad Irwan Abdul Rahman, antara 128 atlet pelajar Sekolah Sukan Singapura, termasuk bekas atlet pelajar, yang akan mewakili negara di Sukan SEA ke-33 yang bakal berlangsung di Thailand pada 9 hingga 20 Disember. - Foto BH oleh KHALID BABA

Kena tembak sasaran sebesar syiling 50 sen demi buru pingat emas Sukan SEA pertama

Anggota Perkhidmatan Negara (NS) yang pernah menembak senapang mungkin sudah biasa menembak sasaran daripada jarak kira-kira 50 meter.

Namun, atlet penembak negara yang ditemui Berita Harian (BH), Mohamad Irwan Abdul Rahman, di Majlis Penghantaran Kontinjen Sukan SEA ke-33 pada 12 November di Sekolah Sukan Singapura, berkata bagi temasya sukan itu, sasarannya jauh lebih sukar.

Bayangkan perlu menyasarkan senapang dengan tepat pada sasaran pusat (bull’s eye) yang hanya sebesar syiling 50 sen daripada jarak 50 meter, sambil terdedah kepada keadaan cuaca.

Itulah sasaran perlu ditemui penembak senapang Singapura itu yang bakal membuat penampilan ketiganya di Sukan SEA 2025.

Temasya sukan itu akan berlangsung dari 9 hingga 20 Disember di Thailand.

Irwan, berusia 26 tahun, mendahagakan pingat emas pertamanya demi memenuhi ‘senarai bingo’ pingatnya – selepas meraih pingat perak pada penampilan pertamanya di Sukan SEA 2017, dan pingat gangsa di Sukan SEA 2019.

Namun, beliau kali ini akan bertanding dalam acara senapang 50 meter tiga posisi, dan bukan acara senapang angin 10 meter yang biasa disertainya dan telah memenangi pingat.

Ternyata, perubahan itu membawa pelbagai cabaran.

Kini, Irwan perlu menembak senapang pada tiga posisi – berlutut, berdiri dan meniarap – berbanding dengan acara 10 meter sebelum ini yang hanya diadakan pada posisi berdiri sahaja.

“Acara 50 meter juga diadakan di kawasan luar, jadi saya perlu menitikberatkan unsur cuaca seperti sinaran matahari, hujan dan angin,” tambah Irwan.

Lantas, Irwan perlu bertungkus-lumus menembak sasaran begitu kecil itu di bawah keadaan sedemikian sebanyak 60 kali – 20 kali dalam setiap posisi. Namun, penembak negara itu tidak gentar ujian demikian.

“Sebenarnya, saya tak rasa begitu tertekan kerana saya baru kepada acara ini. Saya bukanlah juara terdahulu dan tidak mempunyai gelaran yang perlu dipertahankan.

“Saya dapat menikmati pengalaman baru ini sambil memenuhi hasrat untuk membanggakan negara,” kongsi Irwan.

Mungkin ketenangan itu lahir daripada penglibatannya dalam sukan itu sejak 2012.

Beliau teringat kenangan manis memenangi pertandingan menembak di peringkat sekolah rendah pada 2011, lalu dipilih menyertai kelompok atlet penembak pertama Sekolah Sukan Singapura pada 2012.

“Selepas pertandingan itu, saya sedar dengan bakat saya. Cinta terhadap sukan itu hanya berkembang semasa melalui pengajaran di sekolah menengah,” kongsinya.

Kini, Irwan merupakan mahasiswa tahun keempat dalam bidang ekonomi dan sains politik di Universiti Pengurusan Singapura (SMU).

Dengan jadual padat, Irwan terpaksa mengorbankan masa lapang bersama keluarganya demi menghadiri latihan.

“(Dahulu) Saya jarang di rumah ketika duduk di sekolah sukan, saya hanya pulang pada hujung minggu...

“Pada tahun-tahun kemudian, lebih masa bersama keluarga dikorbankan kerana lapangan menembak hanya terbuka untuk latihan pada hujung minggu,” katanya.

Irwan menceritakan bagaimana pengorbanan itu menjadi lebih membebankan baru-baru ini dek ayahnya, Encik Abdul Rahman Abdul Hameed, diserang angin ahmar pada Ogos.

“Ahli keluarga saya banyak membantu meringankan beban menjaga ayah supaya saya dapat fokus kepada latihan (untuk Sukan SEA),” ujarnya.

Ditanya BH jikalau sokongan dan tolak ansur oleh ahli keluarganya akan membuat kemenangannya lebih manis, Irwan mengulas:

“Saya anggapkan (kemenangan) itu sebagai lambang kesyukuran atas pengorbanan ahli keluarga saya yang telah memikul sebahagian tanggungjawab saya.”