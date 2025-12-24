Man City berunding dengan Semenyo untuk beli dari Bournemouth

LONDON: Pemain Bournemouth, Antoine Semenyo, dijangka membuat keputusan muktamad mengenai masa depannya, dengan Manchester City kini berada dalam tahap rundingan lanjut bagi perpindahan penyerang itu pada Januari ini.

Menurut sumber, City mencatat kemajuan positif dalam beberapa hari kebelakangan ini dan kini percaya mereka berada pada kedudukan baik untuk menandatangani pemain berusia 25 tahun itu.

Empat lagi kelab Liga Perdana England (EPL) turut membuat pertanyaan, pada tahap berbeza-beza, mengenai Semenyo, yang mempunyai klausa pelepasan bernilai £65 juta ($112.68 juta).

Kelab tersebut difahamkan ialah Manchester United, Liverpool, Tottenham dan Chelsea.

Minat United merosot kerana mereka menjangkakan Semenyo akan menyertai pasukan kendalian Pep Guardiola, manakala Chelsea memilih untuk tidak meneruskan rundingan.

Liverpool pula meneliti syarat perpindahan dan masih belum pasti sama ada mereka akan mempercepat minat awal itu susulan kecederaan serius pada kaki Alexander Isak.

Tottenham dipercayai sebagai pencabar luar bagi mendapatkan tandatangan pemain antarabangsa Ghana itu, yang menyertai Bournemouth pada 2023 dari Bristol City.

Klausa pelepasan Semenyo hanya aktif bagi 10 hari pertama Januari dan dimasukkan ketika beliau menandatangani kontrak baru pada Julai lalu untuk mengekalkannya di Bournemouth.

Harga itu dijangka turun sedikit pada musim panas.

Bournemouth mengakui mereka terdedah untuk kehilangan pemain utama itu, namun bersedia berunding dengan mana-mana kelab yang sanggup membenarkannya kekal hingga akhir musim.

Dari sudut kewangan, semua kelab yang berminat dilaporkan menawarkan tawaran kontrak hampir sama, dengan keputusan akhir Semenyo bergantung pada aspirasi peribadi beliau.

Beliau akan genap berusia 26 tahun pada 7 Januari dan diakui sedang memasuki kemuncak kerjayanya.

Pengurus Bournemouth, Andoni Iraola, menegaskan khabar angin tidak menjejaskan komitmen dan prestasi Semenyo, walaupun mengakui masa depan pemain itu sukar dijangka setiap kali jendela perpindahan dibuka.

Dengan itu, Semenyo difahamkan akan mengutamakan kelab yang diyakininya paling sesuai untuk bersaing merebut piala utama dalam jangka panjang.