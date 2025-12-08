Pemain badminton negara Insyirah Khan (jersi putih) tewas 21-14, 21-15 kepada pemain Thailand, Pornpawee Chochuwong, dalam perlawanan pertama perseorangan acara berpasukan wanita pada 8 Disember di Universiti Thammasat, Pathum Thani. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Pemain badminton Singapura, Insyirah Khan, di perlawanan pertama antara pasukan Singapura dengan Thailand di gimnasium di Universiti Thammasat, Pathum Thani pada 8 Disember. - Foto BH oleh SHAFIQ APANDI

Pasukan badminton wanita raih pingat pertama negara – gangsa – di Sukan SEA Menang gangsa dalam acara beregu wanita selepas tewas 0-3 kepada Thailand

Singapura meraih pingat pertama di Sukan SEA 2025 – sebutir gangsa – menerusi acara badminton berpasukan wanita pada 8 Disember.

Walapun tewas 0-3 kepada pasukan tuan rumah, Thailand, di peringkat separuh akhir, pingat gangsa terjamin bagi kededua pasukan yang gugur di separuh akhir kerana tiada perlawanan penentuan bagi tempat ketiga.

Pemain negara, Insyirah Khan, membuka tirai perlawanan separuh akhir di Universiti Thammasat di Pathum Thani dengan menentang Pornpawee Chochuwong.

Insyirah, yang menduduki ranking ke-146 dunia, berjaya memberi tentangan sengit kepada pemain yang menduduki 140 tangga lebih tinggi daripadanya itu – di tangga keenam – tetapi akhirnya tewas 14-21,15-21.

Terdapat beberapa detik di mana Insyirah berjaya menyaingi lawannya yang lebih handal, namun Pornpawee terbukti terlalu gagah, lebih-lebih lagi beraksi di hadapan penyokong sendiri.

Di pertarungan kedua, pasangan Thailand, Benyapa Aimsaard dan Supissara Paewsampran, mudah meraih kemenangan 21-6, 21-10 ke atas pasangan tanpa ranking Singapura, Jin Yujia dan Li Zheng Yan, untuk memberikan pasukan Thailand kelebihan 2-0.

Ratchanok Intanon, juara dunia badminton pertama Thailand yang menyertai Sukan SEA buat kali terakhir, kemudian menewaskan Megan Li 21-8, 21-10 untuk menjamin kemenangan 3-0 untuk pasukan tuan rumah dan mengesahkan laluan mereka ke perlawanan akhir, di mana mereka akan bertemu Indonesia atau Malaysia.

Bercakap kepada Berita Harian (BH) selepas perlawanannya, Insyirah akur beliau terlalu tergesa-gesa selepas merapat jurang mata dengan Pornpawee dan membolehkan lawannya itu meraih kelebihan semula.

Insyirah bukan sahaja berjaya merapatkan jurang mata kepada 11-12 dalam set pertama malah mendahului 15-14 dalam set kedua.

Namun kebangkitannya itu berjaya dipatahkan lawan yang lebih berpengalaman.

“Bermain menentang lawan yang jauh lebih tinggi (dalam ranking dunia)... memberikan saya gambaran di mana level (tahap) saya dan apa yang saya perlu perbaiki dalam perlawanan seterusnya.

“(Di set kedua) saya dapat fokus pada apa yang berada di hadapan saya, tidak terlalu fokus pada perkara lain.

“Saya berjaya merapatkan jurang dan berada di hadapan tetapi akhirnya saya tergesa-gesa dan melakukan kesilapan,” katanya.

Hal tersebut turut dipersetujui jurulatih skuad Singapura asal Korea Selatan, Kim Ji-hyun, yang berkata perlawanan sedemikian dapat memberikan pengalaman berharga kepada Insyirah dalam mengatur langkahnya pada masa depan.

Selain daripada acara perseorangan acara berpasukan, Insyirah juga akan beraksi dalam acara beregu wanita bersama Li di Sukan SEA ini.

“Pengalaman ini berbeza bagi Insyirah kerana saingannya berada di tahap lebih tinggi... cabarannya lebih sengit... satu pengalaman yang mungkin di luar jangkaannya.

“Beliau perlu lebih mempercayai keupayaan dirinya sendiri. Saya tahu beliau mampu terus menunjukkan peningkatan,” ujarnya kepada BH.

Turut hadir di Bangkok untuk memberikan sokongan ialah keluarga Insyirah termasuk ayahnya, bekas legenda badminton negara, Hamid Khan.

Hadir bersama isteri dan anak kedua mereka, Hamid berbangga dengan pencapaian puterinya itu.

“Saya sangat gembira dengan persembahannya. Hari ini beliau menunjukkan bahawa beliau mampu bersaing di peringkat dunia kerana lawannya itu adalah pemain nombor enam dunia.

“Keputusannya tidak jauh dan Insyirah telah berusaha menyaingi setiap pukulan lawannya itu... saya dapat lihat keyakinannya kali ini.

“Dalam perlawanan sebelum Sukan SEA, beliau mungkin sering teragak-agak tetapi kali ini saya rasa beliau benar-benar bermain dengan baik.