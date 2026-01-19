Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pesawat jenis ATR 42-500 mula diperkenalkan pada pertengahan 1990-an. - Foto: Platform X

Pesawat jenis ATR 42-500 mula diperkenalkan pada pertengahan 1990-an. - Foto: Platform X

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

MAKASSAR: Pihak berkuasa Indonesia percaya pesawat ATR 42-500 yang terhempas di Sulawesi Selatan mungkin melanggar lereng bukit ketika masih di bawah kawalan juruterbang, dan bukan kerana kegagalan enjin, kata ketua Jawatankuasa Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan pada 18 Januari

Pengerusi jawatankuasa itu, Encik Soerjanto Tjahjono, berkata penemuan awal -termasuk semakan komunikasi terakhir antara kokpit dengan kawalan trafik udara - tidak menunjukkan sebarang kerosakan pada sistem kawalan penerbangan pesawat.

“Pesawat itu boleh dikawal dan masih boleh diterbangkan oleh juruterbang. Bagaimanapun, atas sebab-sebab yang masih dalam siasatan, pesawat itu melanggar bukit,” kata Encik Soerjanto pada sidang akhbar di Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Hasanuddin di Makassar.

“Tiada masalah dengan kebolehkawalan pesawat,” tegasnya.

Pesawat yang dikendalikan oleh Indonesia Air Transport itu membawa 10 orang, termasuk tujuh anak kapal, ketika ia terhempas pada 17 Januari semasa penerbangan dari Yogyakarta ke Makassar.

Encik Soerjanto berkata penyiasat kini menumpukan pada faktor-faktor yang menyebabkan pesawat itu menyimpang daripada laluan penerbangan dan urutan peristiwa yang membawa kepada perlanggaran dengan rupa bumi.

“Kami masih belum mengetahui butirannya, tetapi satu fakta yang jelas: pesawat itu melanggar bukit,” ujarnya.

Beliau juga menekankan bahawa keadaan cuaca tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya punca kemalangan itu, dengan menyatakan bahawa cuaca adalah pembolehubah yang biasanya dijangkakan melalui perancangan penerbangan dan dikurangkan oleh sistem penerbangan moden.

Secara berasingan, pasukan pencari telah menemui pemancar pencari kecemasan (ELT) pesawat di kawasan pergunungan di daerah Balocci, Kabupaten Pangkajene.

“Selain ELT, bahagian enjin pesawat, bersama-sama dengan dokumen dan barang peribadi anak kapal dan penumpang, telah ditemui.

Penemuan ini telah dilaporkan kepada Agensi Mencari dan Menyelamat Kebangsaan,” kata Brigadier-Jeneral Andre Clift Rumbayan, komander Komando Tentera 141/Toddopuli yang menyelia wilayah Sulawesi.

ELT itu ditemui kira-kira 700 meter dari puncak Gunung Tompo Bulu sekitar 3 petang waktu tempatan.

Usaha pemindahan masih terhad disebabkan oleh rupa bumi yang ekstrem dan keadaan cuaca buruk di lokasi nahas.

Brig-Jen Rumbayan berkata cerun curam dan cuaca buruk telah menjejas operasi mencari dan menyelamat dengan ketara.

“Keadaan di lokasi nahas sangat mencabar, dan cuaca buruk telah mengehadkan lagi usaha pemindahan,” katanya.