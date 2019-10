MANCHESTER: Keputusan di tangan pendahulu liga dan seteru ketat, Liverpool, besar kemungkinan menentukan nasib pengurus Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Menurut laporan The Mirror, desas-desus dari Old Trafford mengatakan perlawanan pada 20 Oktober itu merupakan 'make or break' atau bakal menentukan sama ada pengurus asal Norway itu kekal memimpin pasukan Red Devils itu.

