Program pertama khas perempuan dilancarkan Akademi Bola Sepak ActiveSG Bakal ditawarkan di Tampines, Ang Mo Kio mulai Julai 2026; dirancang diperluas ke pusat Akademi Bola Sepak ActiveSG lain mulai 2027

Belia perempuan di kawasan kejiranan yang bercita-cita menjadi pemain bola sepak kini boleh menyertai program bola sepak khas untuk perempuan oleh Akademi Bola Sepak ActiveSG (AFA).

Mulai Julai 2026, AFA akan menawarkan program khas untuk belia perempuan di Sekolah Menengah Tampines dan Sekolah Menengah Ang Mo Kio, selain program sedia ada mengikut kumpulan umur bagi peserta berusia tiga hingga 16 tahun.

Program baru itu menawarkan laluan lebih jelas untuk pemain perempuan mengembangkan kemahiran di peringkat akar umbi sebelum mara ke pasukan lebih mencabar, menurut satu kenyataan Sport SG pada 24 Mei.

Pengumuman itu dibuat semasa Fiesta Bola Sepak AFA di Our Tampines Hub (OTH), yang dihadiri Pemangku Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia merangkap Menteri Negara Kanan Pendidikan, Encik David Neo, sebagai tetamu kehormat.

Lebih 1,000 kanak-kanak mengambil bahagian dalam fiesta dwitahunan yang berlangsung pada 16 dan 24 Mei sempena ulang tahun ke-10 AFA.

AFA bermula dengan 500 kanak-kanak di lima pusat pada 2016 dan kini mempunyai lebih 4,000 pemain, termasuk 600 perempuan, di 17 pusat serantau.

engetua AFA dan bekas pemain antarabangsa Singapura, Aleksandar Duric: “Sejak kami memulakan AFA pada 2016, minat terhadap bola sepak wanita semakin berkembang.

“Kami memulakan program perintis khas perempuan di Tampines tahun lalu dan selepas melihat sambutan menggalakkan, kami memutuskan untuk memperluaskannya ke dua pusat dan semua kumpulan umur.”

Turut hadir ialah pemain bola sepak wanita negara, Irsalina Irwan, yang memulakan perjalanan bola sepaknya bersama AFA.

Pemain tengah pasukan wanita Lion City Sailors yang berusia 19 tahun itu berkata program berkenaan memupuk minatnya terhadap bola sepak sehingga membolehkannya meraih Biasiswa Bola Sepak Luar Negara Unleash The Roar! (UTR!) di IMG Academy di Amerika Syarikat serta tempat tetap dalam skuad Lioness.

Kata Irsalina , yang menyertai AFA ketika berusia sembilan tahun dan kekal selama empat tahun : “AFA benar-benar membentuk saya sebagai pemain dan individu. Bermain bersama pemain lelaki mencabar saya menjadi lebih kuat, yakin dan berdaya saing , membentuk saya menjadi pemain seperti hari ini .

“Namun, mempunyai pilihan berada di persekitaran khas buat perempuan juga penting kerana ia memberi ruang selesa dan sokongan kepada pemain perempuan serta menggalakkan lebih ramai menyertai sukan ini.”

“Ia langkah bermakna bagi AFA kerana menunjukkan sejauh mana AFA berkembang sejak 10 tahun lalu serta kesungguhannya mewujudkan lebih banyak peluang untuk wanita dalam bola sepak. Ia juga mengujakan apabila lebih banyak sokongan dan laluan pembangunan diwujudkan bagi generasi baru pemain wanita.”

Program itu juga sebahagian daripada sokongan AFA terhadap projek bola sepak nasional UTR! mengembangkan dan memperkukuh bola sepak wanita di Singapura , termasuk kategori khas perempuan dalam Liga Belia Singapura (SYL) dan peluang latihan luar negara bagi wanita berbakat , dengan pemain paling cemerlang berpeluang meraih biasiswa bola sepak ke Amerika Syarikat dan Sepanyol .

Kapten pasukan bola sepak wanita negara, Rosnani Azman, 29 tahun, dijangka menjadi antara jurulatih program wanita AFA.

Kata Rosnani, yang juga jurulatih di pusat AFA Sekolah Menengah Queensway: “Matlamat program AFA adalah menyediakan wadah bagi anak perempuan mempelajari dan menikmati bola sepak. Kami berharap dapat menerapkan asas bola sepak yang baik serta nilai teras seperti kehormatan, daya tahan dan semangat berpasukan, yang akan membantu mereka di dalam dan luar padang.”