Tiada trofi pada musim ini, namun ketibaan Alonso beri Chelsea harapan
May 18, 2026 | 2:11 PM
Xabi Alonso yang menikmati kerjaya bermain yang cemerlang selain membawa Leverkusen meraih kejayaan liga dan piala di Jerman akan mengambil alih sebagai pengurus Chelsea pada 1 Julai. - Foto REUTERS
LONDON: Hanya beberapa ratus penyokong Chelsea yang kelihatan kecewa masih berada di dalam padang Wembley sedang Cole Palmer dan rakan-rakannya melangkah naik ke pentas untuk menerima pingat naib juara selepas kekalahan dalam final Piala FA menentang Manchester City.
Namun berita mengenai ketibaan Xabi Alonso sebagai pengurus kelab, yang tersebar tidak lama selepas kekalahan 0-1 pada 16 Mei itu, boleh mengubat hati mereka.
