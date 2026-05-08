Topic followed successfullyGo to BHku
Villa mahu tamatkan kemarau trofi 30 tahun
Villa mahu tamatkan kemarau trofi 30 tahun
May 8, 2026 | 3:13 PM
Villa mahu tamatkan kemarau trofi 30 tahun
Pemain Aston Villa, John McGinn (kiri) dan Morgan Rogers meraikan kejayaan selepas memenangi perlawanan kedua separuh akhir Liga Europa menentang Nottingham Forest 4-0 pada 7 Mei. - Foto EPA
Unai Emery melangkah masuk ke Villa Park dan mengisytiharkan bahawa beliau berada di kelab Aston Villa untuk memenangi trofi.
Dalam sidang akhbar pertamanya pada November 2022, semangat warga Sepanyol itu jelas terserlah. Ia mengambil masa lebih tiga tahun sedikit, tetapi Villa hampir sampai ke sana.
Laporan berkaitan
Forest atasi Villa 1-0; Braga kalahkan Freiburg 2-1 pada separuh akhirMay 1, 2026 | 9:51 AM
Emery impikan Villa julang Liga Europa Jan 23, 2026 | 4:28 PM