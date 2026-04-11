West Ham selamat dari zon penyingkiran selepas tumpas Wolves
Kini di tangga ke-17, optimis mampu kekal dalam EPL bagi baki musim
Apr 11, 2026 | 7:00 PM
LONDON: Pemain West Ham United, Konstantinos Mavropanos dan Valentin Castellanos masing-masing menjaringkan dua gol dalam kemenangan 4-0 di padang sendiri semasa perlawanan menentang Wolverhampton Wanderers pada 10 April.
Menerusi kemenangan ini, West Ham berjaya mengatasi kedudukan Tottenham Hotspur, sekali gus keluar daripada kedudukan tiga tercorot.
